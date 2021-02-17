Бельгійців закликають не купувати підроблені російські вакцини проти коронавірусу

Національний кризовий центр Бельгії повідомив про появу низки підроблених вакцин проти коронавірусу. Більшість з препаратів мають саме російське походження.

Відтак людей застерігають від придбання фейкових вакцин проти COVID-19. Про це заявили представники міністерства охорони здоров'я Бельгії 16 лютого.

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Наразі в Бельгії активно розвивається кампанія з вакцинації проти коронавірусу.

"Водночас ми попереджаємо всіх про підроблені вакцини, переважно російського походження", – зазначила Сабіна Штордер з урядової оперативної групи вакцинації.

Вона наголосила, що ці вакцини не пройшли належного тестування на безпеку та ефективність.

Ми радимо всім не купувати їх ні на вулиці, ні в магазині, ні в будь-якому інші місці,

– підкреслила посадовиця.

Відтак справді безпечну та ефективну вакцину бельгійці можуть отримати лише в медичних закладах за місцем проживання, лікарнях чи центрах вакцинації. Вона додала, що препарати і щеплення в цих місцях є безкоштовними.

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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу