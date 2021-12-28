Бережіть нирки: назвали нове ускладнення коронавірусу

Коронавірус вражає нирки – такий висновок зробила група міжнародних вчених. Інфекція також може завдати довгострокової шкоди ниркам і спричинити фіброз.

Фіброз нирок – що відомо про ускладнення

Команда німецьких та нідерландських вчених опублікувала важливе дослідження про руйнівний вплив коронавірусу на роботу нирок у науковому журналі Cell Stem Cell.

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Фіброз нирки, або рубцювання, є серйозним довгостроковим наслідком, який може виникнути практично після будь-якої травми нирки та корелює з функцією нирок.

Отримані результати показали, що у COVID-пацієнтів інтенсивної терапії утворюються ниркові рубці, що пояснює, чому вірус може викликати порушення функції нирок.

Деталі дослідження

Вчені аналізували тканини нирок пацієнтів із COVID-19, які потрапили до відділення інтенсивної терапії.

У хворих виявили рубцювання тканини, на відміну від пацієнтів з реанімації, які мають інфекції легенів не внаслідок COVID-19.

Також дослідники намагалися встановити, що саме стало причиною пошкодження нирок і чи може це бути прямий вплив вірусу, незалежно від системного запалення.

Аби зрозуміти причину пошкодження нирок, науковці виростили в лабораторії та інфікували коронавірусом органоїди (штучні мінінирки).

Органоїди, утворені зі стовбурових клітин, містять багато клітин нирок, за винятком імунних клітин.

Таким чином команда отримала можливість аналізувати прямий вплив вірусу на клітини нирок, незалежно від потенційних ефектів, як от імунна відповідь.

Результати та висновки

Зрештою, гіпотеза підтвердилась – дослідники виявили рубцювання органоїдів нирок та інші явища, які сприяють процесу утворення рубців.

Нове дослідження вказує, що проблеми з нирками пов'язані з прямим впливом вірусу SARS-CoV2 на організм.