Окрім 100 000 передбачуваних доз вакцини від Pfizer та BioNTech, Нігерія отримає 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу в березні 2021 року.

Міністр охорони здоров'я Осагі Еханіре розповів, що Нігерія отримає ще 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Про це повідомляє MedicalXpress.

До теми Ще одну мутацію коронавірусу виявили в Африці – цього разу в Нігерії

Поки що незрозуміло, буде ця партія фінансуватися Африканським союзом (АС) чи буде поставлена у рамках COVAX. Також Осагі Еханіре не розповів, який саме тип вакцини використовуватиметься.

Нещодавно влада країни оголосила, що у 2021 році сподівається щепити 40% відсотків населення. Але у країні можуть виникнути проблеми транспортування та зберігання препаратів, оскільки е вистачає установ з відповідними умовами.

Коронавірус у Нігерії: що відомо