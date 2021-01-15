У березні Нігерія отримає 10 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу
Окрім 100 000 передбачуваних доз вакцини від Pfizer та BioNTech, Нігерія отримає 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу в березні 2021 року.
Міністр охорони здоров'я Осагі Еханіре розповів, що Нігерія отримає ще 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Про це повідомляє MedicalXpress.
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Поки що незрозуміло, буде ця партія фінансуватися Африканським союзом (АС) чи буде поставлена у рамках COVAX. Також Осагі Еханіре не розповів, який саме тип вакцини використовуватиметься.
Нещодавно влада країни оголосила, що у 2021 році сподівається щепити 40% відсотків населення. Але у країні можуть виникнути проблеми транспортування та зберігання препаратів, оскільки е вистачає установ з відповідними умовами.
Коронавірус у Нігерії: що відомо
- Нігерія є найнаселенішою країною Африки. У ній проживає близько 200 мільйонів людей.
- 15 січня країна повідомила про 105 000 випадків зараження COVID-19, з яких 1 405 мали летальний результат. Але ці показники є дуже заниженими, оскільки у країні низький рівень тестування.
- Захворюваність та смертність внаслідок коронавірусу в країні різко зросли з кінця листопада 2020 року.
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