У Берліні з 31 березня набрали чинності нові обмеження через поширення коронавірусної інфекції. Німці зможуть відвідати деякі заклади лише з наявністю негативного результату тесту на коронавірус.

Так, жителям Берліна заборонили ходити в перукарні, музеї та непродовольчі магазини без результату негативного ПЛР-тесту. Рішення про нові правила прийняли 27 березня.

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Також такі карантинні обмеження діють стосовно меморіальних комплексів, картинних галерей, музеїв, салонів краси, масажних кабінетів, тату-салонів та інших закладів в області персонального догляду. Відвідування установ культури можливе лише за попереднім записом.

Обмеження не поширюються на відвідування продуктових магазинів, аптек, оптики, магазинів побутової хімії та товарів для дому, канцтоварів, книжкових і зоомагазинів, заправок, автомайстерень.

Крім того, у більшості громадських місцях вимагають використовувати тільки маски з високим ступенем захисту типу FFP2.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу

Також раніше стало відомо, що у Німеччині запровадили нову вимогу щодо всіх авіапасажирів, які прибувають до країни. Відтепер всі повинні мати при собі негативний результат тесту на COVID-19.

До слова, пасажирам дозволено сідати у літак, якщо вони покажуть представникам авіакомпаній свої результати тесту. Нове правило діятиме щонайменше до 12 травня.