У Берліні заборонили танці в нічних клубах через зростання кількості заражень COVID-19

У Берліні фіксують різке зростання нових випадків коронавірусу. Через це столична влада ухвалила рішення заборонити дискотеки в нічних клубах та інших закритих приміщеннях.

Офіційне повідомлення про жорсткіші карантинні правила опублікував портал Берліна. Таке обмеження діятиме щонайменше до 2 січня.

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Танці просто неба можуть відвідувати лише вакциновані

Дозволили лише дискотеки просто неба – і то не для всіх. Потанцювати зможуть лише вакциновані та ті люди, які вже перехворіли коронавірусом.

Нічні клуби поки що не закриватимуть

Поки що нічні клуби не закриватимуть, причина – юридичні нюанси. Наразі на федеральному рівні влада вирішила закривати такі заклади при певному рівні захворюваності, проте дискусії щодо цієї цифри наразі тривають.

Які карантинні правила ще діють у Німеччині:

У транспорті не можуть їздити невакциновані або люди, які не перехворіли коронавірусом.

Також ця заборона діє на перони залізниці та поромні термінали.

Правила поширюються і на відвідини державних установ.

Приватні зустрічі з невакцинованими можна проводити лише в рамках одного домогосподарства.

Носіння масок на різдвяних масках – обов'язкове.

Правила не поширюються на дітей до 14 років.

У Берліні можуть працювати паби та ресторани. Проте персонал має забезпечити збільшення відстані між столиками та зменшення їхньої кількості.