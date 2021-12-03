У Берліні заборонили танці в нічних клубах через зростання кількості заражень COVID-19
Джерело:Berlin.de
У Берліні фіксують різке зростання нових випадків коронавірусу. Через це столична влада ухвалила рішення заборонити дискотеки в нічних клубах та інших закритих приміщеннях.
Офіційне повідомлення про жорсткіші карантинні правила опублікував портал Берліна. Таке обмеження діятиме щонайменше до 2 січня.
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Танці просто неба можуть відвідувати лише вакциновані
Дозволили лише дискотеки просто неба – і то не для всіх. Потанцювати зможуть лише вакциновані та ті люди, які вже перехворіли коронавірусом.
Нічні клуби поки що не закриватимуть
Поки що нічні клуби не закриватимуть, причина – юридичні нюанси. Наразі на федеральному рівні влада вирішила закривати такі заклади при певному рівні захворюваності, проте дискусії щодо цієї цифри наразі тривають.Зверніть увагу! У Берліні можуть працювати паби та ресторани. Проте персонал має забезпечити збільшення відстані між столиками та зменшення їхньої кількості.
Які карантинні правила ще діють у Німеччині:
- У транспорті не можуть їздити невакциновані або люди, які не перехворіли коронавірусом.
- Також ця заборона діє на перони залізниці та поромні термінали.
- Правила поширюються і на відвідини державних установ.
- Приватні зустрічі з невакцинованими можна проводити лише в рамках одного домогосподарства.
- Носіння масок на різдвяних масках – обов'язкове.
- Правила не поширюються на дітей до 14 років.