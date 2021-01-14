Мешканцям російського Сахаліна дозволили перебувати у громадських місцях без засобів особистого захисту. Для цього їм потрібно зробити щеплення російською так званою вакциною від коронавірусу "Спутник V".

Що вирішили у Сахаліні

Вакцинованим людям видаватимуть спеціальні бейджики. Такі особи вважатимуться безпечними. Про це у своєму телеграм-каналі написав губернатор Сахалінської області Валерій Лимаренко.

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Людям, які будуть проходити вакцинацію, ми запропонуємо бейджик – спеціальний документ, який вони зможуть носити замість маски. З цього приводу буде зроблено спеціальне оголошення Росспоживнагляду,

– сказав чиновник.

Лимаренко планує створити в області "зелені зони". Це будуть спеціальні організації, підприємства та установи, де усім зроблять щеплення та оголосять епідеміологічно безпечними.

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