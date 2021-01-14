Бейджик замість маски: у Росії вакцинованим від COVID-19 дозволять ходити без масок
Мешканцям російського Сахаліна дозволили перебувати у громадських місцях без засобів особистого захисту. Для цього їм потрібно зробити щеплення російською так званою вакциною від коронавірусу "Спутник V".
Що вирішили у Сахаліні
Вакцинованим людям видаватимуть спеціальні бейджики. Такі особи вважатимуться безпечними. Про це у своєму телеграм-каналі написав губернатор Сахалінської області Валерій Лимаренко.
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Людям, які будуть проходити вакцинацію, ми запропонуємо бейджик – спеціальний документ, який вони зможуть носити замість маски. З цього приводу буде зроблено спеціальне оголошення Росспоживнагляду,
– сказав чиновник.
Лимаренко планує створити в області "зелені зони". Це будуть спеціальні організації, підприємства та установи, де усім зроблять щеплення та оголосять епідеміологічно безпечними.
Головне про російський "Спутник V"
- Росія зареєструвала так звану вакцину проти коронавірусу у серпні 2020 року.
- Хоч препарат і не пройшов третьої фази випробувань, росіяни все одно почали процес вакцинації.
- До речі, у ВООЗ не підтвердили, що вакцину можна використовувати.
- У Росії зафіксували випадки інфікування коронавірусом навіть після щеплення.
- Деякі країни таки вирішили закупити "вакцину". Наприклад, Угорщина купила препарат та досліджує його.
- Україна не використовуватиме "Спутник V", адже препарат не пройшов міжнародну сертифікацію.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що він категорично проти купівлі російського препарату навіть у тому разі, якщо його ефективність доведуть.
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