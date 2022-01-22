Однак щеплення будуть ефективніші щонайменше для тих, хто зробив бустерну дозу. Про це мовиться у цілих трьох нових опублікованих дослідженнях США.

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За словами офіційних осіб зі сфери охорони здоров'я, це перші великі дослідження у США, які порушують питання захисту вакцин від коронавірусу проти Омікрону.

Вакцинація та Омікрон

У першому дослідженні розглядалися госпіталізації та потрапляння хворих у відділення невідкладної допомоги у 10 штатах із серпня по січень.

Виявили, що ефективність вакцини була найкращою після трьох доз вакцин Pfizer або Moderna для запобігання потрапляння у лікарні із важким COVID-19. Захист знизився з 94% під час Дельта-хвилі до 82% під час хвилі Омікрону.

Увага! Захист лише від двох доз вакцини був нижчим, особливо якщо після другої дози минуло 6 місяців.

Науковці також наголосили, що третя доза вакцини була щонайменше на 90% ефективною для запобігання інфікування та госпіталізації через COVID-19, як під час Дельта, так і Омікрону.

Важливі висновки

Результати американських досліджень ще раз підтверджують висновки, до яких дійшли фахівці у Німеччині, ПАР і Великій Британії – вакцини, що зараз застосовуються, менш ефективні проти Омікрону у порівнянні з попередніми штамами коронавірусу.

Однак ревакцинація значно покращує захист проти інфекції. Авторка одного з досліджень Ема Акорсі зазначила, що "це справді вказує на те, як важливо зробити додаткову дозу".

Наскільки бустер Pfizer та Moderna ефективні проти Омікрону

Компанія Moderna оголосила, що бустерна доза їх вакцини проти COVID-19 здатна захистити проти нового штаму Омікрон. Додатковий укол підвищує рівень антитіл, що нейтралізують Омікрон, приблизно в 37 разів в порівнянні з їх рівнями до введення бустера.

оголосила, що бустерна доза їх вакцини проти COVID-19 здатна захистити проти нового штаму Омікрон. Додатковий укол підвищує рівень антитіл, що нейтралізують Омікрон, приблизно в 37 разів в порівнянні з їх рівнями до введення бустера. Відомо також, що вакцина Pfizer-BioNTech надала захист від зараження новим штаму на рівні 33%, що значно нижче ніж 80% захисту щодо попередніх штамів. Однак захист від важкого перебігу хвороби залишився високим – на рівні 70%. Тож у Pfizer теж повідомили про необхідність трьох доз препарату.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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