Однак щеплення будуть ефективніші щонайменше для тих, хто зробив бустерну дозу. Про це мовиться у цілих трьох нових опублікованих дослідженнях США.

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За словами офіційних осіб зі сфери охорони здоров'я, це перші великі дослідження у США, які порушують питання захисту вакцин від коронавірусу проти Омікрону.

Вакцинація та Омікрон

У першому дослідженні розглядалися госпіталізації та потрапляння хворих у відділення невідкладної допомоги у 10 штатах із серпня по січень.

Виявили, що ефективність вакцини була найкращою після трьох доз вакцин Pfizer або Moderna для запобігання потрапляння у лікарні із важким COVID-19. Захист знизився з 94% під час Дельта-хвилі до 82% під час хвилі Омікрону.

Науковці також наголосили, що третя доза вакцини була щонайменше на 90% ефективною для запобігання інфікування та госпіталізації через COVID-19, як під час Дельта, так і Омікрону.

Важливі висновки

Результати американських досліджень ще раз підтверджують висновки, до яких дійшли фахівці у Німеччині, ПАР і Великій Британії – вакцини, що зараз застосовуються, менш ефективні проти Омікрону у порівнянні з попередніми штамами коронавірусу.

  • Однак ревакцинація значно покращує захист проти інфекції.

    Авторка одного з досліджень Ема Акорсі зазначила, що "це справді вказує на те, як важливо зробити додаткову дозу".

Наскільки бустер Pfizer та Moderna ефективні проти Омікрону

Ефективність різних вакцин проти коронавірусу
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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