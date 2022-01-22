Без бустера не обійтися, – дослідники США про реальну боротьбу з Омікроном
Джерело:Associated Press
Дослідники надали докази на користь того, що чинні вакцини проти COVID-19 допомагають у боротьбі зі штамом Омікрон.
Однак щеплення будуть ефективніші щонайменше для тих, хто зробив бустерну дозу. Про це мовиться у цілих трьох нових опублікованих дослідженнях США.
Увага Що таке бета-глюкан та чому він потрібен кожному з нас
За словами офіційних осіб зі сфери охорони здоров'я, це перші великі дослідження у США, які порушують питання захисту вакцин від коронавірусу проти Омікрону.
Вакцинація та Омікрон
У першому дослідженні розглядалися госпіталізації та потрапляння хворих у відділення невідкладної допомоги у 10 штатах із серпня по січень.
Виявили, що ефективність вакцини була найкращою після трьох доз вакцин Pfizer або Moderna для запобігання потрапляння у лікарні із важким COVID-19. Захист знизився з 94% під час Дельта-хвилі до 82% під час хвилі Омікрону.Увага! Захист лише від двох доз вакцини був нижчим, особливо якщо після другої дози минуло 6 місяців.
Науковці також наголосили, що третя доза вакцини була щонайменше на 90% ефективною для запобігання інфікування та госпіталізації через COVID-19, як під час Дельта, так і Омікрону.
Важливі висновки
Результати американських досліджень ще раз підтверджують висновки, до яких дійшли фахівці у Німеччині, ПАР і Великій Британії – вакцини, що зараз застосовуються, менш ефективні проти Омікрону у порівнянні з попередніми штамами коронавірусу.
- Однак ревакцинація значно покращує захист проти інфекції.
Авторка одного з досліджень Ема Акорсі зазначила, що "це справді вказує на те, як важливо зробити додаткову дозу".
Наскільки бустер Pfizer та Moderna ефективні проти Омікрону
- Компанія Moderna оголосила, що бустерна доза їх вакцини проти COVID-19 здатна захистити проти нового штаму Омікрон. Додатковий укол підвищує рівень антитіл, що нейтралізують Омікрон, приблизно в 37 разів в порівнянні з їх рівнями до введення бустера.
- Відомо також, що вакцина Pfizer-BioNTech надала захист від зараження новим штаму на рівні 33%, що значно нижче ніж 80% захисту щодо попередніх штамів. Однак захист від важкого перебігу хвороби залишився високим – на рівні 70%. Тож у Pfizer теж повідомили про необхідність трьох доз препарату.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу