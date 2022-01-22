Без бустера не обійтися, – дослідники США про реальну боротьбу з Омікроном

22 січня 2022 , 10:51
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Джерело:

Associated Press

Дослідники надали докази на користь того, що чинні вакцини проти COVID-19 допомагають у боротьбі зі штамом Омікрон.

Однак щеплення будуть ефективніші щонайменше для тих, хто зробив бустерну дозу. Про це мовиться у цілих трьох нових опублікованих дослідженнях США. 

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За словами офіційних осіб зі сфери охорони здоров'я, це перші великі дослідження у США, які порушують питання захисту вакцин від коронавірусу проти Омікрону.

Вакцинація та Омікрон

У першому дослідженні розглядалися госпіталізації та потрапляння хворих у відділення невідкладної допомоги у 10 штатах із серпня по січень.

Виявили, що ефективність вакцини була найкращою після трьох доз вакцин Pfizer або Moderna для запобігання потрапляння у лікарні із важким COVID-19. Захист знизився з 94% під час Дельта-хвилі до 82% під час хвилі Омікрону.

Увага! Захист лише від двох доз вакцини був нижчим, особливо якщо після другої дози минуло 6 місяців.

Науковці також наголосили, що третя доза вакцини була щонайменше на 90% ефективною для запобігання інфікування та госпіталізації через COVID-19, як під час Дельта, так і Омікрону.

Важливі висновки

Результати американських досліджень ще раз підтверджують висновки, до яких дійшли фахівці у Німеччині, ПАР і Великій Британії – вакцини, що зараз застосовуються, менш ефективні проти Омікрону у порівнянні з попередніми штамами коронавірусу.

  • Однак ревакцинація значно покращує захист проти інфекції.

    Авторка одного з досліджень Ема Акорсі зазначила, що "це справді вказує на те, як важливо зробити додаткову дозу".

Наскільки бустер Pfizer та Moderna ефективні проти Омікрону


Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Аліна Оліховська