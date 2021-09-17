Без права на роботу та штрафами за тести: як в Італії вводять обов'язкові COVID-паспорти

Італія перша в Європі країна, яка вводить в дію обов'язкові "зелені паспорта" для усіх без винятку громадян. Працівників, які не матимуть COVID-сертифікату, відсторонять від роботи.

В Італії суворо перевірятимуть наявність сертифікатів вакцинації

Крім того, тих людей, які прийдуть на роботу без цього документа, або ж наважаться підробити сертифікат – штрафуватимуть.

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Сертифікат буде містити дані про вакцинацію, тест на коронавірус, або ж запис про перенесену хворобу.

До того ж і працівникам, і їхнім роботодавцям загрожуватиме штраф – від 600 до 1,5 тисячі євро. Нові правила стосуватимуться як приватних, так і державних компаній.

Варто відзначити, що "зелені" перепустки в Італії були обов'язковими лише для вчителів та студентів. Однак, уже з серпня такі сертифікати здоров'я італійці повинні пред'являти у театрах, кінотеатрах, музеях та на концертах.

Щоб отримати сертифікат про вакцинацію, в уряді повідомили, що достатньо вже першої дози препарату проти коронавірусу.

Невакциновані повинні мати негативний ПЛР тест

Громадянам, яким не можна вакцинуватись (рішення приймає лікар), уряд гарантував безкоштовні тести на коронавірус, для інших – ціна тесту 15 євро.

До слова, Італійське агентство з ліків (Aifa) також схвалило введення бустерних вакцин проти коронавірусу. Повідомили, що ревакцинація почнеться наприкінці вересня 2021 року.

Наразі в Італії вакциновано понад 70% громадян у віці старше 12 років, вони отримали 2 дози препарату проти COVID-19.

Що відомо про COVID-сертифікати в Італії

Італія з 15 жовтня запроваджує "ковідні сертифікати" в обов'язковому порядку.

Працівники, які не матимуть цього документа будуть відсторонені від роботи.

А через 5 днів "прогулів" їм перестануть виплачувати зарплату.

Станом 17 вересня в Італії виявили 4 623 155 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 130 167 людей.