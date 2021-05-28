Без сорому: що треба знати про жіноче здоров'я до дня менструальної гігієни

28 травня у світі відзначають День менструального здоров'я. Тема досить стигматизована, її не заведено обговорювати публічно, чомусь вважають, що це приватні речі. Але говорити про менструації так само нормально, як говорити про сон, апетит й інші питання самопочуття та здоров'я.

До слова, таке ось ставлення до менструацій, як "соромно", "брудно" й тому подібне – негативно відбивається на психологічному стані жінок, особливо – дівчат-підлітків – булінг в школі дуже часте явище. Також стигматизація заважає жінкам бути уважними до свого жіночого здоров'я.

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Терпіти біль ненормально

Джерело: блог Уляни Супрун

Чомусь часто можна почути, що біль при менструації – це нормально, так у всіх. Відтак, 45 – 95% жінок не звертаються до лікаря. Насправді менструальний біль може свідчити про серйозну хворобу, яку треба лікувати.

Дисменорея (болісні менструації) буває первинною та вторинною. У них різні причини, і переважно різні підходи до діагностики та лікування.

Сексом під час менструації займатися можна

Жінки повинні розуміти, що сексом під час менструації займатись можна, але ризики захворіти на ВІЛ, гепатити та інші інфекції, які передаються статевим шляхом – зростають. Секс повинен бути з використанням презерватива.

Оргазм допомагає знімати біль під час менструації — в цей час в організмі жінки виділяються нейромедіатори задоволення та знеболення.



Жінки не повинні відчувати стигматизацію через менструації, це нормальний, біологічний процес / Фото Unsplash

Який це нормальний менструальний цикл?

Джерело: блог гінекологині Юлії Оленської

Менструальний цикл – це період від 1 дня менструації в цьому місяці до 1 дня менструації в наступному місяці. Перший день менструального циклу – це 1 день місячних!

Тривалість нормального менструального циклу – 24-38 днів, тобто патологією вважається менше 24 днів та більше 38 днів. Тривалість менструації повинна бути 8 та менше днів.

Щоб зрозуміти чи в нормі менструальний цикл варто відповісти на питання:

Ви змінюєте засіб менструальної гігієни кожні 2 години і він повністю просякнутий кров'ю?

Ви прокидаєтесь вночі для зміни засобу менструальної гігієни?

Чи є у вас анемія? (ознаки: постійна втома, запаморочення, задишка, блідність шкірних проявів)

Чи ваша менструація протікає зі згустками розміром більше 2,5 см?

Якщо хоча б 1 запитання має відповідь "так", варто звернутись на консультацію до лікаря – гінеколога!

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ПМС існує, але це не привід для жартів

Часто цей синдром використовують як звинувачення, коли жінка має поганий настрій чи складний характер. Водночас коли жінка скаржиться на неприємні симптоми через ПМС, її не сприймають серйозно.



Полегшити ПМС можна скоригувавши раціон / Фото Unsplash

Але ПМС існує. Перед менструацією в організмі жінки змінюється рівень гормонів, що може спричиняти фізичні та психологічні зміни. Вони більш відомі як ПМС (передменструальний синдром).

Це складний комплекс симптомів, який пов'язаний із гормональним фоном. ПМС може мати доволі неприємні прояви – зміни настрою, головний біль, безсоння, болі внизу живота та акне. Є різні способи полегшення симптомів передменструального синдрому – від медикаментозних до психотерапевтичних. Це слід обговорити зі своїм лікарем.

Про засоби гігієни

Тут кожна жінка може обирати зручний для неї засіб гігієни: прокладки, тампони, менструальні чаші, тканинні прокладки – усі ці засоби допустимі і рекомендовані. Єдине правило – кожні 4 години їх слід змінювати.

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