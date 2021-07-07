Без встановленої інвалідності: в Україні збільшать соцдопомогу на дітей з тяжкими хворобами

З наступного року в Україні збільшать допомогу на дітей, які мають тяжкі хвороби. Водночас таким дітям більше не встановлюватимуть інвалідність.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, збільшення виплат заплановано на початок 2022 року.

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Денис Шмигаль “З 1 січня 2022 року підвищиться розмір допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність. Уряд сьогодні підтримав відповідну ініціативу”.

Цим рішенням також пропонується призначення стипендії дітям загиблих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни

Допомога онкохворим матерям

Також передбачається державна соцдопомога та допомога на дітей одиноким матерям без зменшення її розміру. Щоправда, таку допомогу планують виплачувати за умови, що центр зайнятості не зможе запропонувати роботу таким матерям.

До слова, у червні Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає скринінг новонароджених на наявність принаймні 21 орфанного метаболічного захворювання. Це дозволить щорічно, з 1 січня 2021 року, перевіряти на спадкові захворювання 50 – 80 тисяч новонароджених.