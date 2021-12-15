Без втрати нюху та смаку: назвали нові симптоми штаму Омікрон

Пацієнти, які інфіковані штамом коронавірусу Омікрон, зазвичай відчувають легкі симптоми. Більшість із них легко сплутати зі звичайною застудою.

Тоді як вже звичні сиптоми для COVID-19 – втрата нюху чи смаку – майже не зустрічаються. Про це розповів вчений Тім Спектор. Саме він створив додаток для відстеження симптомів коронавірусу.

Цікаво Причини виникнення тривоги та її найпоширеніші прояви

Симптоми Омікрону

За його словами, більшість симптомів нового штаму коронавірусу збігаються з симптомами звичайної застуди. Зокрема, мовиться про такі:

головний біль;

біль у горлі;

нежить;

втома;

чхання.

При цьому він додав, що у більшості хворих Омікроном не буває класичних симптомів – таких, як втрати нюху і смаку.

Інші вчені називали основними симптомами нового штаму сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічну пітливість та лихоманку.

Тож професор закликав людей з симптомами застуди – і не тільки класичними симптомами COVID – пройти тест.

Такі речі, як температура, кашель і втрата нюху, зараз становлять меншість симптомів, які ми спостерігаємо,

– підсумував він.

Що відомо про штам Омікрон

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.

Його вже виявили у 77 країнах світу.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Вас також може зацікавити – Хто частіше заражається штамом Омікрон: дивитись відео