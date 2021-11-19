Безкоштовне чудо: німецький хірург у Львові поверне дітям можливість нормально бачити

До Львова знову приїхав відомий німецький пластичний хірург Клаус Екснер. Разом із медиками 8 міської клінічної лікарні він допоможе майже 20 хворим діткам бачити без перешкод та позбутися вроджених і набутих вад.

Одним із пацієнтів є 6-річний Олег. У хлопчика рідкісна патологічна вада – опущення двох верхніх повік. Аби виправити її, дитина чекає вже на другу операцію.

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Мама хлопчика Ольга очікує, що лікарям вдасться підняти повіки і в її сина більше не падатиме зір. Жінка сподівається, що дитина зможе добре бачити й без окулярів.

Прооперують 2-річну дівчинку

Аналогічну проблему має і 2-річна Каміла. Дівчинці доведеться зробити аж 3 операції, оскільки крім опущення повік малеча має інші проблеми.

Перша операція – прорізи до носика, друга – на епікантус, і третя – на очні м'язи. Зір у неї поки що добрий,

– розповіла мама Каміли, Марія Чолій.

Жінка додала, що в "Охматдиті" та Чорнобильській лікарні медики рекомендували почекати з операцією до 5 – 6 років. У Києві такі операції коштують по 100 тисяч гривень, тож вирішили скористатися шансом від Клауса Екснера.

Німецький лікар допомагає українцям

Пластичний хірург Клаус Екснер приїжджає до Львова уже 14 раз. Спільно з українськими колегами вдалося оглянути 600 дітей, половина з них пережила безкоштовні операції.

Принципи хірургії та пластичної хірургії не змінюються. Однак завжди є нові моменти, які можна передбачити й попередити. Ми обмінюємося досвідом і поєднання досвіду приводить до створення чогось нового. Це командна робота. Клаус Екснер Пластичний хірург з Німеччини

У листопаді 2021 року іноземний хірург прооперує й дорослу жінку. Їй випадково пощастило опинитися серед пацієнтів німецького фахівця.

"Жінка прийшла з донькою, але ми побачили, які у неї проблеми - майже вся половина обличчя паралізована. Її вдарила корова, травмувала нерв", – пояснив пластичний хірург 8 міської клінічної лікарні Львова Василь Савчин.

У зв'язку з пандемією COVID-19, Клаус Екснер не приїжджав до Львова понад рік. У липні 2021 року його приїзд в Україну оплатив футболіст Олександр Зінченко . Тоді до лікаря на прийом змогли потрапити 60 діток.

За словами лікаря опікового відділення 8 міської клінічної лікарні Львова Тараса Фармаги, Екснер добре пояснює та показує. У нього є власна методика, яку переймають українські колеги. Медик також має великий досвід у пластичній та реконструктивній хірургії.

Ми працюємо над доступністю допомоги для всіх діток в Україні, які мають патологію. Працюємо і над тим, щоб залучити й перейняти знання доктора Клауса нашими спеціалістами. Василь Трунквальтер Гендиректор 8 міської клінічної лікарні Львова

Усі операції, які здійснює Клаус Екснер із колегами у Львові – безкоштовні. Приїзд фахівця до України оплачують благодійники.