Якщо для перетину кордону будуть необхідні довідки про вакцинацію, українці їх отримають. Міжнародні свідоцтва про проходження вакцинації від COVID-19 видаватимуть безкоштовно.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що отримати документ можна буде лише після другого введення вакцини.

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Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток номер шість до цих правил, який чітко прописує форму та вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І поки жодних інших паспортів ми не впроваджуємо,

– зауважив Ляшко.

Зверніть увагу! Всесвітня організація охорони здоров'я проти запровадження COVID-паспортів. Однак у певний момент організація надасть свою рекомендацію про те, що має містити відповідний документ.

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