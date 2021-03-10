Безкоштовно: українці зможуть отримати довідку про вакцинацію від COVID-19

10 березня 2021 , 12:12
Читать новость на русском

Джерело:

"РБК-Україна"

Якщо для перетину кордону будуть необхідні довідки про вакцинацію, українці їх отримають. Міжнародні свідоцтва про проходження вакцинації від COVID-19 видаватимуть безкоштовно.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що отримати документ можна буде лише після другого введення вакцини.

Актуально Чому люди масово відмовляються від вакцинації проти COVID-19

Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток номер шість до цих правил, який чітко прописує форму та вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І поки жодних інших паспортів ми не впроваджуємо,
– зауважив Ляшко.

Зверніть увагу! Всесвітня організація охорони здоров'я проти запровадження COVID-паспортів. Однак у певний момент організація надасть свою рекомендацію про те, що має містити відповідний документ.

Що відбувається в інших країнах

  • Ще 25 лютого Ангела Меркель заявила, що у країнах Євросоюзу введуть сертифікати COVID-вакцинації. Лідери країн ЄС погодилися, що підтвердження вакцинації – необхідне.
  • Єврокомісії доручили опрацювати технічні питання упродовж 3 місяців.
  • У The Financial Times опублікували матеріал, присвячений документальним підтвердженням вакцинації. У ньому мовиться, що Європа квапиться ввести COVID-паспорти до початку туристичного сезону. Найактивніше ініціативу підтримують Італія, Іспанія та Португалія.
  • Тим часом Ізраїль вже активно використовує так звані "зелені паспорти". Зокрема, там проводять культурні заходи лише для вакцинованих.