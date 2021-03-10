Безкоштовно: українці зможуть отримати довідку про вакцинацію від COVID-19

Якщо для перетину кордону будуть необхідні довідки про вакцинацію, українці їх отримають. Міжнародні свідоцтва про проходження вакцинації від COVID-19 видаватимуть безкоштовно.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що отримати документ можна буде лише після другого введення вакцини.

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Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток номер шість до цих правил, який чітко прописує форму та вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І поки жодних інших паспортів ми не впроваджуємо,

– зауважив Ляшко.

Що відбувається в інших країнах

Ще 25 лютого Ангела Меркель заявила, що у країнах Євросоюзу введуть сертифікати COVID-вакцинації. Лідери країн ЄС погодилися, що підтвердження вакцинації – необхідне.

Єврокомісії доручили опрацювати технічні питання упродовж 3 місяців.

У The Financial Times опублікували матеріал, присвячений документальним підтвердженням вакцинації. У ньому мовиться, що Європа квапиться ввести COVID-паспорти до початку туристичного сезону. Найактивніше ініціативу підтримують Італія, Іспанія та Португалія.

Тим часом Ізраїль вже активно використовує так звані "зелені паспорти". Зокрема, там проводять культурні заходи лише для вакцинованих.