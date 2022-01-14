Безлад у домі негативно впливає на ментальне здоров'я людей: низка досліджень

Чи впливає порядок у будинку на ментальне здоров'я людини? Спойлер: впливає. І сильніше, ніж може здатися.

У брудному приміщенні важче зосередитись

Насамперед через безлад у домі люди змушені витрачати час на пошуки потрібних речей, наприклад ключів від квартири. Безлад може торкнутися і фінансової сторони життя.

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Однак головне, що безлад негативно впливає на психологічний стан людей та їхнє суб'єктивне самопочуття. Дослідники з Університету Нью-Мексико з'ясували, що через безлад люди інакше сприймають свої будинки.

Коли у домі неприбрано, це може заважати людям отримувати задоволення від перебування у приміщення. Зрештою – впливає на задоволеність життям.

Коли довкола людини сильний безлад, вона втрачає контроль над своїм фізичним оточенням, і це може спричинити стрес, депресію чи тривогу,

– зазначили дослідники.

У іншому дослідженні, вчені дійшли висновку, що безлад у будинку знижує продуктивність та підвищує рівень прокрастинації. А ще може знизити здатність людини зосередитися на задачі, тому люди частіше допускають помилок у роботі.

Розлад накопичення

Безлад у будинку може призвести до бажання не розібрати його, а, навпаки, заповнити простір якомога більшою кількістю речей – з цього починає розвиватися розлад накопичення.

Розлад накопичення – що це? Це хвороба, що належить до обсесивно-компульсивних розладів. Пацієнтам із цим діагнозом важко розлучатися з будь-якими речами незалежно від їхньої вартості. У результаті їхні будинки заповнюються всім підряд, у них стає важко жити.



Часто люди з розладом накопичення зберігають речі, пов'язані зі спогадами або, на їхню думку, можуть знадобитися в майбутньому. Така поведінка має серйозні соціальні наслідки.

Прибирання робить людей щасливішими

Отже, через безлад в будинку:

люди втрачають працездатність;

у них псується настрій;

виникає незадоволеність життям;

а в деяких випадках призводить до психічного розладу.

Нейробіолог із Університетського коледжу Лондона вважає, що після збирання збільшується вироблення нейромедіатора дофаміну і людина почувається задоволеною.

Що одній людині здаватиметься безладом, для іншої може бути нормою. Доцент психології з Університету Південної Каліфорнії каже, що той чи інший безлад може турбувати одних людей і зовсім не турбувати інших. При цьому прибирання не потрібно перетворювати на нав'язливу ідею, а ось розумне розхламлення може бути корисним для психічного здоров'я та емоційного добробуту.