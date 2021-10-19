Новини про коронавірус в Україні

Статистика COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні впродовж минулої доби, 18 жовтня, на коронавірус захворіли 15 579 людей. Серед них 1 309 дітей та 282 медпрацівники. Водночас видужало значно більше, ніж за попередню добу – 7 776 осіб. Найбільше нових випадків у Одеській та Харківській областях.

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За весь час пандемії в Україні

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 660 273 випадки коронавірусу.

Станом на 19 жовтня одужало – 2 337 194 людей.

Водночас жертвами коронавірусу стали 61 348 мешканців країни.

Всього також провели 13 642 447 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 837 випадків;

Вінницька область – 261 випадок;

Волинська область – 435 випадків;

Дніпропетровська область – 1203 випадки;

Донецька область – 899 випадків;

Житомирська область – 202 випадки;

Закарпатська область – 184 випадки;

Запорізька область – 1019 випадків;

Івано-Франківська область – 213 випадки;

Київська область – 565 випадків;

Кіровоградська область – 47 випадків;

Луганська область – 611 випадків;

Львівська область – 959 випадків;

Миколаївська область – 302 випадки;

Одеська область – 1418 випадків;

Полтавська область – 593 випадки;

Рівненська область – 593 випадки;

Сумська область – 700 випадків;

Тернопільська область – 437 випадків;

Харківська область – 1412 випадків;

Херсонська область – 880 випадків;

Хмельницька область – 301 випадок;

Черкаська область – 676 випадків;

Чернівецька область – 595 випадків;

Чернігівська область – 237 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

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Статистика вакцинації проти COVID-19

За добу 18 жовтня вдалося щепити проти коронавірусу 193 069 українців. Зокрема:

одну дозу отримали 109 667 людей;

повністю імунізовані – 83 402 людини.

Загальні дані



Від початку вакцинальної кампанії щепили 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу – 8 065 760 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 573 564 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).



Загалом провели 14 635 480 щеплень.

Спроможність медичної системи – 1,5 мільйона щеплень на тиждень

Джерело: МОЗ

Для регіонів України встановили виконання цільових показників по охопленню вакцинацією проти COVID-19. Так, є всі можливості, щоб виконувати приблизно по 1,5 мільйона щеплень на тиждень.

Віктор Ляшко також зауважив, що головне завдання для місцевої влади – збільшити кількість центрів вакцинації і зробити графік їхньої роботи максимально зручними для людей.

Черга із швидких з COVID-хворими вишикувалася у Хмельницькому

Джерело: фейсбук Бориса Ткача

У інфекційній лікарні вчора, 18 жовтня, хворих на коронавірус перестали приймати через нестачу місць. Напередодні там швидкі із хворими вишикувалися у чергу.



Швидкі у Хмельницькому / Фото Бориса Ткача

Згідно з статистикою РНБО, у Хмельницькій інфекційній лікарні з 200 COVID-ліжок зайнято 197.

Хворих на коронавірус госпіталізовували у Хмельницьку міську лікарню, проте і вона уже переповнена. У відділені інтенсивної терапії вільних місць уже немає. Також відновили госпіталізацію ковідних хворих у перинатальний центр.

На Львівщині зафіксували рекордну смертність в Україні від COVID-19

Джерело: Львівська міськрада

Ситуація з коронавірусом на Львівщині – доволі тривожна. В області 18 жовтня зафіксували рекордну смертність від коронавірусу серед усіх регіонів України.

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Як зробити безоплатне КТ та для чого воно взагалі

Джерело: МОЗ

Комп'ютерну томографію (КТ) призначають для визначення стану органів грудної клітини пацієнта. Мовиться про ситуації, коли неможливо провести ПЛР-тест на COVID-19, або ж у людини є дихальна недостатність чи супутні патології.

Важливо: Якщо пацієнт перебуває у задовільному стані, позитивний тест на коронавірус COVID-19 не є підставою для призначення КТ.

Рішення про видання чи не видання направлення повинен приймати лікар, опираючись на загальний стан пацієнта, наявність дихальної недостатності, показник сатурації (насиченості крові киснем) та температуру тіла.

Новини про коронавірус в світі 19 жовтня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 19 жовтня по всьому світу зафіксували понад 241 мільйон хворих на COVID-19 та 4,9 мільйона смертей внаслідок недуги. Тим часом у ВООЗ вважають, що насправді ці цифри значно більші, адже у бідніших країнах низький рівень тестування населення.

Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 45 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Туреччина, Росія, Індія та Бразилія.

Латвія таки вводить жорсткий карантин: повний перелік обмежень

Джерело: DELFI

У Латвії введуть жорсткі заходи для боротьби з розповсюдженням COVID-19. Відповідне рішення 18 жовтня ухвалила кризова рада під керівництвом прем'єр-міністра країни Крішьяніса Каріньша.

Уряд Латвії ухвалив такі рішення:

зачинити всі магазини, крім тих, що забезпечують продаж товарів першої необхідності;

обмежити надання послуг (зокрема, закриють перукарні, салони краси і заклади громадського харчування);

заборонити спортивні, розважальні та культурні заходи (кіно, театр, концерти);

ввести обмеження на збори, а також ліміти на пересування людей з різних домогосподарств в одному автомобілі.

У США хочуть "міксувати" вакцини для бустерного щеплення

Джерело: The New York Times

Американське управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) планує дозволити робити третє щеплення від COVID-19 іншим препаратом, ніж був перший укол. Це дозволить забезпечити більшу гнучкість для лікарів та працівників, які вакцинують населення.

Згідно з результатами дослідження "Mix and match" ("Змішуй і поєднуй"), у тих, хто зробив перше щеплення препаратом Johnson & Johnson і ревакцинувався Moderna, – рівень антитіл виріс в 76 разів за 15 днів.

Тоді як бустерний укол вакциною Johnson & Johnson дозволяв збільшити кількість антитіл лише в 4 рази.

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Дослідження та відкриття про коронавірус

Як спробувати повернути нюх після коронавірусу

Джерело: Fifth Sense

Майже у половини людей, які перехворіли на коронавірус або інші інфекції, порушується нюх або смак. Відновлення може тривати від кількох днів до року.

Щоб пришвидшити повернення нюху, можна спробувати заново навчити ніс розпізнавати запахи за допомогою нюхової гімнастики.

Ось що пропонують зробити:

Візьміть банку з запахом в руки, розслабтеся і вдихніть природно (занадто швидкий і глибокий вдих може привести до того, що ви нічого не відчуєте).

Не нюхайте занадто довго – досить до 10 секунд на кожен запах.

Повторіть ще двічі, потім відпочиньте 5 хвилин.

Радять тренувати запах як мінімум два рази на день – вранці і ввечері.