Безоплатно або з доплатою: які нові препарати додали до програми "Доступні ліки"

Міністерство охорони здоров'я додало до списку ліків, витрати на які відшкодовуються з бюджету, нові препарати. Мовиться про ті, які лікують нецукровий діабет, розлади поведінки і психіки.

Ці препарати увійдуть у Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню за програмою державних гарантій. Він почне діяти в вже з 1 жовтня 2021 року.

Увага Молодість надовго: як вітамін Д допоможе попередити передчасне старіння

Хто може отримати безоплатні ліки

Пацієнти, які мають ці захворювання, зможуть отримувати необхідні ліки в аптеках безоплатно або з доплатою. Аптекам же вартість медпрепаратів буде компенсувати держава.

Також із 1 жовтня до програми "Доступні ліки" внесуть препарати для пацієнтів із розладами психіки та поведінки. Мовиться про такі захворювання:

епілепсія;

шизофренія;

ПТСР;

депресія;

афективні та невротичні розлади.

Як отримати ліки

Щоб з 1 жовтня мати змогу користуватись програмою, пацієнтам із розладами психіки та поведінки потрібно найближчим часом відвідати свого лікуючого лікаря – невролога чи психіатра. Він повинен створити індивідуальний план лікування і внести його в електронну систему охорони здоров'я.

Якщо ж лікуючого лікаря у вас немає – потрібно його обрати в будь-якому медичному закладі, який має договір з НСЗУ за напрямом амбулаторної допомоги та відповідного фахівця.

Ліки виписуватимуть і відпускатимуть за електронним рецептом. Тож щоб отримувати препарати за програмою "Доступні ліки", необхідний електронний рецепт.

Його для пацієнтів з епілепсією та невротичними розладами зможе виписати невролог або психіатр – зокрема дитячі лікарі за цими спеціальностями.

та невротичними розладами зможе виписати невролог або психіатр – зокрема дитячі лікарі за цими спеціальностями. Для пацієнтів із психічними розладами – виключно психіатр, у тому числі й дитячий.

Сімейні лікарі електронні рецепти за напрямами "Розлади психіки та поведінки" та "Хвороби нервової системи" не виписують, зазначили у НСЗУ.

Важливо, щоб потрапити на первинну консультацію до невролога для встановлення діагнозу та складання індивідуального плану лікування безоплатно, потрібно електронне направлення. Його зможе виписати ваш сімейний лікар.

Для звернення до психіатра електронне направлення не потрібно.

Цікаво Про COVID-сертифікати, роботу з лікарями та нові "фішки": відверте інтерв'ю з главою Helsi

У МОЗ також наголосили, що з 1 жовтня виплачувати відшкодування вартості доданих препаратів буде єдиний платник ­— Національна служба охорони здоров'я.