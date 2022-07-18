Нове велике дослідження впливу алкоголю

Це перше дослідження, яке повідомляє про ризик вживання алкоголю за географічним регіоном, віком та статтю. Воно також показує, що здорові дорослі люди у віці після 40 років можуть відчути певну користь від помірного вживання алкоголю.

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Використовуючи оцінки вживання алкоголю в 204 країнах, дослідники підрахували, що 1,34 мільярда людей споживали шкідливу кількість алкоголю в 2020 році.

Найбільше алкоголь шкодить молодим людям

У кожному регіоні найбільшу частину населення, яка вживала небезпечну кількість алкоголю, становили чоловіки віком 15 – 39 років. Для цієї вікової групи вживання алкоголю несе найбільше ризиків для здоров’я, причому 60% травм, пов’язаних із вживанням спиртного, трапляються серед молодих людей, включаючи автомобільні аварії, самогубства та вбивства.

Рекомендації щодо вживання алкоголю

Рекомендована кількість алкоголю для людей у ​​віці 15 – 39 років становить 0,136 стандартного напою на день. Ця кількість була трохи вищою для жінок у віці 15 – 39 років і складала 0,273 порції.

Важливо! Один стандартний напій визначається як 10 грамів чистого спирту, що еквівалентно невеликій склянці червоного вина (100 мл) з вмістом алкоголю 13%, банки або пляшку пива (375 мл) 3,5% міцності або порцію віскі чи іншого міцного алкоголю (30 мл) з 40% алкоголю.

Загалом для осіб віком 40 – 64 років у 2020 році рівень безпечного споживання алкоголю коливався від приблизно половини стандартного напою на день (0,527 напою для чоловіків і 0,562 стандартного напою на день для жінок) до майже двох стандартних напоїв (1,69 стандартного напою на день для чоловіків і 1,82 для жінок). Для осіб старше 65 років у 2020 році ризики для здоров’я були після вживання трохи більше трьох стандартних напоїв на день (3,19 напою для чоловіків і 3,51 для жінок).