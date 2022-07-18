Скільки можна пити алкоголю людям різного віку: нові рекомендації

Нове дослідження показало, що молоді люди мають більший ризик для здоров’я через вживання алкоголю, ніж літні люди.

Нове велике дослідження впливу алкоголю

Це перше дослідження, яке повідомляє про ризик вживання алкоголю за географічним регіоном, віком та статтю. Воно також показує, що здорові дорослі люди у віці після 40 років можуть відчути певну користь від помірного вживання алкоголю.

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Використовуючи оцінки вживання алкоголю в 204 країнах, дослідники підрахували, що 1,34 мільярда людей споживали шкідливу кількість алкоголю в 2020 році.

Найбільше алкоголь шкодить молодим людям

У кожному регіоні найбільшу частину населення, яка вживала небезпечну кількість алкоголю, становили чоловіки віком 15 – 39 років. Для цієї вікової групи вживання алкоголю несе найбільше ризиків для здоров’я, причому 60% травм, пов’язаних із вживанням спиртного, трапляються серед молодих людей, включаючи автомобільні аварії, самогубства та вбивства.

Рекомендації щодо вживання алкоголю

Рекомендована кількість алкоголю для людей у ​​віці 15 – 39 років становить 0,136 стандартного напою на день. Ця кількість була трохи вищою для жінок у віці 15 – 39 років і складала 0,273 порції.

Важливо! Один стандартний напій визначається як 10 грамів чистого спирту, що еквівалентно невеликій склянці червоного вина (100 мл) з вмістом алкоголю 13%, банки або пляшку пива (375 мл) 3,5% міцності або порцію віскі чи іншого міцного алкоголю (30 мл) з 40% алкоголю.

Загалом для осіб віком 40 – 64 років у 2020 році рівень безпечного споживання алкоголю коливався від приблизно половини стандартного напою на день (0,527 напою для чоловіків і 0,562 стандартного напою на день для жінок) до майже двох стандартних напоїв (1,69 стандартного напою на день для чоловіків і 1,82 для жінок). Для осіб старше 65 років у 2020 році ризики для здоров’я були після вживання трохи більше трьох стандартних напоїв на день (3,19 напою для чоловіків і 3,51 для жінок).