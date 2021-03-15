У британсько-шведській фармацевтичній компанії AstraZeneca заявили про безпеку своєї вакцини проти коронавірусу на тлі новин про припинення її використання низкою країн.

В офіційній заяві компанія запевняє, що їхня вакцина є безпечною для використання на основі чітких наукових даних і проведених досліджень.

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Після нещодавнього занепокоєння з приводу тромботичних явищ AstraZeneca хотіла б підтвердити безпеку своєї вакцини від COVID-19 на основі чітких наукових даних,

– заявили в AstraZeneca.

До слова, станом на 15 березня у країнах Євросоюзу та Великобританії зафіксовано 15 випадків тромбозу глибоких вен і 22 випадки тромбоемболії легеневої артерії серед тих, хто отримав вакцину до 8 березня. Загалом AstraZeneca щеплено понад 17 мільйонів осіб.

Важливо! Україна теж використовує для щеплень вакцину, яку виробляють за ліцензією компанії Oxford/AstraZeneca. Її зареєстрували в країні 22 лютого, а 24 лютого зробили перше щеплення.

"Це набагато нижче, ніж можна було б очікувати у природних умовах серед такої кількості вакцинованого населення, й аналогічно іншими ліцензованими вакцинам проти COVID-19", – додали у компанії.

Які країни призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca

Раніше 8 європейських країн – Норвегія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва, Люксембург та Румунія — призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca.

Вони заявили, що зафіксували випадки утворення тромбів у пацієнтів після щеплення.

Однак фармацевтична компанія AstraZeneca заперечила звинувачення, адже доказів наразі не виявили.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу