Безпечна чи ні: AstraZeneca зробила заяву про свою вакцину
У британсько-шведській фармацевтичній компанії AstraZeneca заявили про безпеку своєї вакцини проти коронавірусу на тлі новин про припинення її використання низкою країн.
Джерело:astrazeneca.com
В офіційній заяві компанія запевняє, що їхня вакцина є безпечною для використання на основі чітких наукових даних і проведених досліджень.
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Після нещодавнього занепокоєння з приводу тромботичних явищ AstraZeneca хотіла б підтвердити безпеку своєї вакцини від COVID-19 на основі чітких наукових даних,
– заявили в AstraZeneca.
До слова, станом на 15 березня у країнах Євросоюзу та Великобританії зафіксовано 15 випадків тромбозу глибоких вен і 22 випадки тромбоемболії легеневої артерії серед тих, хто отримав вакцину до 8 березня. Загалом AstraZeneca щеплено понад 17 мільйонів осіб.
"Це набагато нижче, ніж можна було б очікувати у природних умовах серед такої кількості вакцинованого населення, й аналогічно іншими ліцензованими вакцинам проти COVID-19", – додали у компанії.
Які країни призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca
- Раніше 8 європейських країн – Норвегія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва, Люксембург та Румунія — призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca.
- Вони заявили, що зафіксували випадки утворення тромбів у пацієнтів після щеплення.
- Однак фармацевтична компанія AstraZeneca заперечила звинувачення, адже доказів наразі не виявили.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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