Безпечна чи ні: AstraZeneca зробила заяву про свою вакцину

У британсько-шведській фармацевтичній компанії AstraZeneca заявили про безпеку своєї вакцини проти коронавірусу на тлі новин про припинення її використання низкою країн.

В офіційній заяві компанія запевняє, що їхня вакцина є безпечною для використання на основі чітких наукових даних і проведених досліджень.

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Після нещодавнього занепокоєння з приводу тромботичних явищ AstraZeneca хотіла б підтвердити безпеку своєї вакцини від COVID-19 на основі чітких наукових даних,

– заявили в AstraZeneca.

До слова, станом на 15 березня у країнах Євросоюзу та Великобританії зафіксовано 15 випадків тромбозу глибоких вен і 22 випадки тромбоемболії легеневої артерії серед тих, хто отримав вакцину до 8 березня. Загалом AstraZeneca щеплено понад 17 мільйонів осіб.

Важливо! Україна теж використовує для щеплень вакцину , яку виробляють за ліцензією компанії Oxford/AstraZeneca. Її зареєстрували в країні 22 лютого, а 24 лютого зробили перше щеплення.

"Це набагато нижче, ніж можна було б очікувати у природних умовах серед такої кількості вакцинованого населення, й аналогічно іншими ліцензованими вакцинам проти COVID-19", – додали у компанії.

Які країни призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca