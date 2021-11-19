Антропологи, акушери та гінекологи з Університету штату Орегон (США) порівняли безпеку пологів у воді та традиційним способом.
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Цікаво, що пологи у воді були пов'язані з кращими загальними результатами, ніж пологи без води.
Чому пологи у воді стають все популярнішими серед вагітних
Вважається, що пологи у воду допомагають полегшити біль та уникнути анестезії, але такий метод рекомендують як експериментальну процедуру, пов'язану з ризиком. Крім того, як припускають деякі вчені, вода знижує ризик розриву піхви та може покращити приплив крові до матки. Але підтверджень таким гіпотезам поки що не було.
Проблема в тому, що деякі лікарні пропонують занурення у воду для пологів, але потім, коли починаються перейми, жінці потрібно вилізти назовні. Ми намагалися з'ясувати, чи дійсно необхідно переривати процес, чи діти можуть народжуватися під водою,
– розповіла доцентка кафедри епідеміології та провідна авторка статті Маріт Бовб'єрг.
Наші результати узгоджуються з іншими дослідженнями: пологи у воді не такі шкідливі, як пропонують деякі нинішні рекомендації, але й не такі нешкідливі, як стверджують прихильники такого методу. Ми намагаємося бути обережними у висновках і не казати, що пологи у воді підходять усім, але для деяких жінок це може бути цілком життєздатним варіантом,
– розповіли автори дослідження.
Переваги та недоліки пологів у воді
- У результати пологи у воді виявились або безпечнішими за звичайні або аналогічні за більшістю показників, враховуючи неонатальну смертність (коефіцієнт ризику – 0,56), госпіталізацію матері або немовляти в перші 6 тижнів (коефіцієнт ризику – 0,87).
- На додаток пологи у воді й справді призводили до зниження ймовірності кровотеч (мінус 64 випадки на 10 тисяч вагітностей).
- Єдиними варіантами, коли пологи у воді провокували дещо підвищений ризик, виявились розрив судин пуповини (коефіцієнт — 1,57), а також післяродова інфекція матки: вчені виявили додаткові 6 випадків таких станів на десять тисяч новонароджених у порівнянні з пологами без води. Однак підвищеного ризику госпіталізації через інфекцію не було, як і епізодів дитячої смерті через розрив пуповини.