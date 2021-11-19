Чи безпечні пологи у воді

Вчені провели найбільше на сьогодні дослідження щодо безпеки пологів у воді. У ньому взяли участь понад 35 тисяч жінок.

Антропологи, акушери та гінекологи з Університету штату Орегон (США) порівняли безпеку пологів у воді та традиційним способом.

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Цікаво, що пологи у воді були пов'язані з кращими загальними результатами, ніж пологи без води.

Чому пологи у воді стають все популярнішими серед вагітних

Вважається, що пологи у воду допомагають полегшити біль та уникнути анестезії, але такий метод рекомендують як експериментальну процедуру, пов'язану з ризиком. Крім того, як припускають деякі вчені, вода знижує ризик розриву піхви та може покращити приплив крові до матки. Але підтверджень таким гіпотезам поки що не було.

Проблема в тому, що деякі лікарні пропонують занурення у воду для пологів, але потім, коли починаються перейми, жінці потрібно вилізти назовні. Ми намагалися з'ясувати, чи дійсно необхідно переривати процес, чи діти можуть народжуватися під водою,

– розповіла доцентка кафедри епідеміології та провідна авторка статті Маріт Бовб'єрг.

автори нового дослідження зосередилися виключно на здорових одноплідних вагітностях без ускладнень. У вибірку увійшли 35 060 породіль з усіх 50 штатів США: 17 530 жінок народжували у воду, а ще стільки ж — традиційним методом.

Наші результати узгоджуються з іншими дослідженнями: пологи у воді не такі шкідливі, як пропонують деякі нинішні рекомендації, але й не такі нешкідливі, як стверджують прихильники такого методу. Ми намагаємося бути обережними у висновках і не казати, що пологи у воді підходять усім, але для деяких жінок це може бути цілком життєздатним варіантом,

– розповіли автори дослідження.

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