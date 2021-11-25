Чи безпечно їсти сою

Соя – це джерело білка, який можна безпечно їсти кілька разів на тиждень. Вона відповідає рекомендаціям щодо здорового харчування та корисна для здоров'я, особливо якщо вживати сою як альтернативу червоному та обробленому м'ясу.

Міфи про шкоду сої

Довгий час існував міф, що через соєві продукти підвищується ризик раку грудей. Цю теорію пояснювали тим, що в сої містяться рослинні естрогени – ізофлавони, а підвищений рівень естрогену часто пов'язаний із певними типами раку молочних залоз. Помилки виникли через те, що дослідження на людях та тваринах можуть показувати різні результати.

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Коли гризунам давали високі дози ізофлавонів, ризик розвитку раку грудей у ​​них справді був високим. Але ці результати не можна застосовувати до людей, оскільки соя по-різному метаболізується у тварин та людини. Крім того, дози ізофлавонів у дослідженнях на тваринах набагато вищі. Фактично дослідження на людях показали, що естрогени в сої або не мають жодного ефекту на здоров'я людини, або, навпаки, знижують ризик раку грудей.

Коли соя справді може бути шкідлива

При цьому користь є тільки у традиційних соєвих продуктів, наприклад тофу, темпі, едамамі, місо та соєвого молока, але не у добавок із соєю. Деякі дослідження припускають зв'язок між добавками сої та підвищеним ризиком раку у жінок, у сімейному анамнезі яких був рак грудей або проблеми із щитовидною залозою, тому перед прийомом харчових добавок потрібно консультуватися з лікарем.

Користь сої

У соєвих бобів висока харчова цінність, і соєві продукти зазвичай використовують як джерело клітковини, білка та мінералів. Багато людей, які дотримуються веганської або вегетаріанської дієти, вживають сою як замінник м'яса.

Вчені провели багато клінічних досліджень, щоб оцінити користь сої при остеопорозі, раку, серцево-судинних захворюваннях, а також для полегшення симптомів менопаузи, наприклад, припливів. За результатами з'ясувалося, що соя може знизити ризик раку грудей та корисна при синдромі подразненого кишечника.