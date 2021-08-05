Чутки про безпліддя і вакцинацію
Спершу говорили про безпліддя передусім у жінок – мовляв, вироблені за допомогою вакцини антитіла можуть знешкоджувати не лише коронавірус, а також білки, які беруть участь у формуванні плаценти в матці.
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Це повністю безглузді і безпідставні припущення!
Прихильники цього міфу заявили про подібність спайкового білка і синцитину-1.
Насправді спайковий білок коронавірусу складається з 1273 амінокислот, а синцитин-1 - з 538. Вчені знайшли всього одну послідовність з 5 амінокислот, яка є подібною у цих двох протеїнів. Але й вона не є ідентичною.
Якщо ж і слідувати цій теорії, то до безпліддя передусім призводило б і захворювання на COVID-19,
– зазначив директор лабораторії плаценти Університетської клініки Єни та президент Європейського товариства репродуктивної імунології.
Про чоловіче безпліддя внаслідок вакцинації проти COVID-19 також були розмови – однак дослідження американських вчених вказує на протилежні висновки.
Вчені проаналізували сперму 45 чоловіків до та після щеплення мРНК-вакциною і не змогли встановити жодного негативного впливу щеплення на репродуктивну функцію чоловіків.
Водночас вчені виявили, що навпаки інфікування коронавірусом може негативно позначитись на чоловічому здоров'ї.
Коронавірус небезпечніший за щеплення
Команда урологів змогли виявити вірус у тканині яєчок чоловіків, які померли від коронавірусу. Тож, вірус може шкодити не лише формуванню сперми та здатності продовжувати рід, але й призводити до еректильної дисфункції.
Водночас такі висновки не є чимось абсолютно неочікуваним. Адже, інші віруси теж можуть викликати запалення у яєчках та шкодити репродуктивному здоров'ю.