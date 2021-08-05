Чутки про безпліддя і вакцинацію

Спершу говорили про безпліддя передусім у жінок – мовляв, вироблені за допомогою вакцини антитіла можуть знешкоджувати не лише коронавірус, а також білки, які беруть участь у формуванні плаценти в матці.

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Це повністю безглузді і безпідставні припущення!

Прихильники цього міфу заявили про подібність спайкового білка і синцитину-1.

Насправді спайковий білок коронавірусу складається з 1273 амінокислот, а синцитин-1 - з 538. Вчені знайшли всього одну послідовність з 5 амінокислот, яка є подібною у цих двох протеїнів. Але й вона не є ідентичною.

Якщо ж і слідувати цій теорії, то до безпліддя передусім призводило б і захворювання на COVID-19,

– зазначив директор лабораторії плаценти Університетської клініки Єни та президент Європейського товариства репродуктивної імунології.

Про чоловіче безпліддя внаслідок вакцинації проти COVID-19 також були розмови – однак дослідження американських вчених вказує на протилежні висновки.

Вчені проаналізували сперму 45 чоловіків до та після щеплення мРНК-вакциною і не змогли встановити жодного негативного впливу щеплення на репродуктивну функцію чоловіків.

Водночас вчені виявили, що навпаки інфікування коронавірусом може негативно позначитись на чоловічому здоров'ї.

Коронавірус небезпечніший за щеплення

Вакцинація мРНК-вакцинами не є причиною ані проблем з ерекцією, ані безпліддя. Натомість SARS-CoV-2 створює ризик отримати ці обидва захворювання.

Команда урологів змогли виявити вірус у тканині яєчок чоловіків, які померли від коронавірусу. Тож, вірус може шкодити не лише формуванню сперми та здатності продовжувати рід, але й призводити до еректильної дисфункції.

Водночас такі висновки не є чимось абсолютно неочікуваним. Адже, інші віруси теж можуть викликати запалення у яєчках та шкодити репродуктивному здоров'ю.