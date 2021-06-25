Згідно з дослідженням вчених з Імперського коледжу Лондона, нині від довготривалих симптомів коронавірусу страждають мільйони людей. Перш ніж прийти до таких висновків, дослідники опитали 76 155 людей віком від 18 років, які мали симптоматичний перебіг COVID-19.

До теми 5 речей, які можуть захистити нас від COVID-19

Опитування проводилось в період від 15 вересня 2020 року до 8 лютого 2021 року.

37,7% пацієнтів відчували хоча б один симптом впродовж 12 і більше тижнів після перенесення хвороби. У майже 15% пацієнтів у цей період зберігалися щонайменше 3 симптоми.

Натомість 23,2% пацієнтів із COVID-19 мали хоча б один симптом постковідного синдрому через 30 і більше днів після діагнозу.

Найпоширеніші симптоми постковідного синдрому:

Пацієнти повідомляли про різні ознаки довготривалого COVID-19, а особливо про:

постійну втому,

задишку,

втрату пам'яті,

проблеми з концентрацією (так званий "мозковий туман"),

безсоння,

біль у грудях,

запаморочення тощо.

Вчені все ще вивчають постковідний синдром і досі не можуть зрозуміти, чому деякі люди його відчувають.

Оцінки варіювалися від 5,8% населення, що має один або кілька постійних симптомів після COVID-19 (що відповідає понад двом мільйонам дорослих в Англії), до 2,2%, які скаржаться на три й більше стійких симптоми (трохи менше мільйона дорослих в Англії),

– йдеться в повідомленні.

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