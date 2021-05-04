Безумовний карантин: у Польщі вже 16 випадків заражень "індійським" штамом коронавірусу

У Польщі підтвердили 16 випадків інфікування індійським штамом коронавірусу поблизу міст Варшава і Катовіце. Уряд змінив правила карантину для мандрівників з Індії, Бразилії та Південно-Африканської республіки.
У Варшаві 4 травня 20201 року відбулась пресконференція Міністерства охорони здоров'я. На ній глава МОЗ Адам Недзельський наголосив, що нові мутації коронавірусу можуть призвести до чергової хвилі пандемії COVID-19.
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Що вирішило МОЗ Польщі
У Польщі створили спеціальну групу, яка діятиме при МОЗ країни. Вона займатиметься формуванням ефективного механізму контролю за новими мутаціями.
Також уряд ухвалив рішення змінити правила приїзду з країн, де зафіксовані випадки зараження новим "індійським" штамом коронавірусу. Люди, які приїжджатимуть з Бразилії, ПАР чи Індії, відправлятимуться на обов'язковий карантин.
Що таке "індійський" штам?Це нова мутація коронавірусу, яку зафіксували в Індії. Мутований вірус небезпечний для дітей і молодих людей, а симптоми відрізняються від класичних проявів коронавірусу. Його вважають значно заразнішим.
Приїжджих також не звільнятимуть з ізоляції, якщо їхні ПЛР-тести, здані упродовж 48 годин після приїзду, будуть негативними. Лише за 7 днів самоізоляції люди зможуть здати тест на коронавірус та звільнитись з карантину, якщо результат буде негативним.
Новий штам коронавірусу у Польщі: що відомо
Перший випадок зараження новим "індійським" штамом коронавірусу в Польщі зафіксували у травні 2021 року. Ним заразився польський дипломат, якого евакуювали з Індії, через критичну ситуацію в країні.
Згодом стало відомо, що новою мутацією заразились також вагітна дружина та діти політика. Спеціальним рейсом літака їх доправили з Делі до Варшави.
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Новий штам коронавірусу зафіксували також у монахині. Вона повернулась з Індії, де була з місіонерською місією.
Коронавірус в Польщі: головне
- За 3 травня в Польщі зафіксували 2 296 випадків інфікування коронавірусом.
- Коронавірус забрав життя 28 осіб.
- У країні, станом на 4 травня, повністю вакцинували вже 3 мільйони поляків. Загалом там провели 12 мільйонів щеплень.