Безумовний карантин: у Польщі вже 16 випадків заражень "індійським" штамом коронавірусу

У Польщі підтвердили 16 випадків інфікування індійським штамом коронавірусу поблизу міст Варшава і Катовіце. Уряд змінив правила карантину для мандрівників з Індії, Бразилії та Південно-Африканської республіки.

У Варшаві 4 травня 20201 року відбулась пресконференція Міністерства охорони здоров'я. На ній глава МОЗ Адам Недзельський наголосив, що нові мутації коронавірусу можуть призвести до чергової хвилі пандемії COVID-19.

До теми Заразилися дипломат та вагітна жінка: "індійський" штам COVID-19 вже у Польщі

Що вирішило МОЗ Польщі

У Польщі створили спеціальну групу, яка діятиме при МОЗ країни. Вона займатиметься формуванням ефективного механізму контролю за новими мутаціями.

Також уряд ухвалив рішення змінити правила приїзду з країн, де зафіксовані випадки зараження новим "індійським" штамом коронавірусу. Люди, які приїжджатимуть з Бразилії, ПАР чи Індії, відправлятимуться на обов'язковий карантин.

Що таке "індійський" штам? Це нова мутація коронавірусу, яку зафіксували в Індії. Мутований вірус небезпечний для дітей і молодих людей, а Це нова мутація коронавірусу, яку зафіксували в Індії. Мутований вірус небезпечний для дітей і молодих людей, а симптоми відрізняються від класичних проявів коронавірусу. Його вважають значно заразнішим.

Приїжджих також не звільнятимуть з ізоляції, якщо їхні ПЛР-тести, здані упродовж 48 годин після приїзду, будуть негативними. Лише за 7 днів самоізоляції люди зможуть здати тест на коронавірус та звільнитись з карантину, якщо результат буде негативним.

Новий штам коронавірусу у Польщі: що відомо

Перший випадок зараження новим "індійським" штамом коронавірусу в Польщі зафіксували у травні 2021 року. Ним заразився польський дипломат, якого евакуювали з Індії, через критичну ситуацію в країні.

Згодом стало відомо, що новою мутацією заразились також вагітна дружина та діти політика. Спеціальним рейсом літака їх доправили з Делі до Варшави.

Читайте також У Туреччині розробили тест, який визначає штами COVID-19 за 3 години

Новий штам коронавірусу зафіксували також у монахині. Вона повернулась з Індії, де була з місіонерською місією.

Коронавірус в Польщі: головне