У бідних країнах майже не проводиться вакцинація, все забрали багаті, – ВООЗ

З 1 мільярда зроблених ін'єкцій у світі, лише 0,3% припадає на бідні країни. 82% щеплень від COVID зробили в багатих країнах.

Про це повідомив глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус на міжнародній зустрічі країн-членів ЄС на тему доступу до ліків і медичних засобів. За його словами, вакцинний націоналізм є головною перешкодою для перемоги над пандемією.

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Тедрос Гебрейесус “Сьогодні у світі вже ввели понад 1 мільярд доз, але 82% з них були зроблені в країнах з високим і вище середнього рівнями доходів, і лише 0,3% ввели в країнах з низьким рівнем доходів”.

Вакцинний націоналізм

Він назвав нерівний доступ до вакцин від COVID-19 однієї з головних проблем пандемії, а також зазначив, що кошти профілактики, лікування та реабілітації часто недоступні тим, хто більше за всіх потребує цього.

Через нерівномірний розподіл вакцин між країнами, світова економіка може втрачати до 9,2 трильйона доларів. І майже половина цих збитків – близько 4,5 трильйона доларів – припадає саме на розвинені країни. Настільки нерівномірний розподіл вакцин Гебрейесус назвав "катастрофічним моральним провалом" для всього світу.

В яких країнах зробили найбільше щеплень проти коронавірусу

Всього у світі зробили 1,09 мільярда доз вакцин. Повністю вакциновані 255 мільйонів людей.