Бідність негативно впливає на мозок дітей

Соціально-економічний фактор – один з ключових, коли мова йде про фізичне і психічне здоров'я. Діти з бідних сімей гірше харчуються, ніж їхні однолітки, мають гірше медичне забезпечення та частіше піддаються стресу. Все це може серйозно позначитися на розвитку мозку, заявили вчені.

Вчені з США протягом 17 років спостерігали за дітьми з бідних сімей, щоб визначити, наскільки рівень життя вплинув на їхнє психічне здоров'я, когнітивні здібності та особливості мозку.

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Перше подібне дослідження

Вони залучили до участі 216 дітей 3 – 5 років, а також їхніх батьків або опікунів. Під час набору добровольців дослідники використовували спеціальну анкету, щоб виявити учасників з симптомами дитячої депресії.

Щороку вчені проводили докладні опитування дітей, а коли учасникам виповнилося 16 років, вони здали тести на когнітивні здібності, наявність психічних розладів, здатність до навчання, схильність до ризику і соціалізацію. Крім того, за 17 років спостережень кожен з них пройшов сканування мозку, на якому вимірювалися обсяги мозкової речовини.

Як бідність впливає на дітей

В результаті вчені отримали докази, що низький соціальний статус сім'ї, в якій виховується дитина, пов'язаний з:

нижчими когнітивними здібностями;

гіршою академічною успішністю;

поганою взаємодією з соціумом.

Але найголовніше, що авторам дослідження вдалося виявити особливості в мозку дітей, які в дошкільному віці жили в злиднях. Зокрема, у деяких з них були менші об'єми певних підкіркових областей мозку, включаючи гіпокамп, хвостате ядро ​​і таламус.