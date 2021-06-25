Ми зібрали найпопулярніші питання про здоров'я серця, які найчастіше задають лікарю на прийомі, та попросили відповісти на них Андрія Капталана, кардіолога, кандидата медичних наук, завідувача відділення Клініки для дорослих Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

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Які "серцеві" симптоми свідчать про наявність проблеми і необхідність звернутися до кардіолога?

Біль у грудях – один з найпоширеніших симптомів серцево-судинних захворювань. Біль має стискаючий характер (відчуття вантажу, що тисне на груди). Цей неприємний симптом з'являється не одразу, а вже тоді, коли проблема набуває серйозного характеру. У жодному разі не можна ігнорувати болі такого характеру, особливо, якщо біль інтенсивний і регулярно повторюється.

– один з найпоширеніших симптомів серцево-судинних захворювань. Біль має стискаючий характер (відчуття вантажу, що тисне на груди). Цей неприємний симптом з'являється не одразу, а вже тоді, коли проблема набуває серйозного характеру. У жодному разі не можна ігнорувати болі такого характеру, особливо, якщо біль інтенсивний і регулярно повторюється. Прискорене серцебиття . Частота пульсу може незначною мірою змінюватись впродовж дня. Але якщо ви відчуваєте прискорений пульс протягом тривалого часу – обов'язково зверніться до лікаря та пройдіть обстеження. Адже це може свідчити про наявність розладів серцево-судинної системи та серцеві захворювання.

. Частота пульсу може незначною мірою змінюватись впродовж дня. Але якщо ви відчуваєте прискорений пульс протягом тривалого часу – обов'язково зверніться до лікаря та пройдіть обстеження. Адже це може свідчити про наявність розладів серцево-судинної системи та серцеві захворювання. Біль у животі . Симптомом серцевих захворювань може бути й біль в інших частинах тіла. Наприклад, може здаватись, що різкий пекучий біль виник у шлунку, а насправді болітиме серце. Також іноді може відчуватись біль у щелепі чи спині.

. Симптомом серцевих захворювань може бути й біль в інших частинах тіла. Наприклад, може здаватись, що різкий пекучий біль виник у шлунку, а насправді болітиме серце. Також іноді може відчуватись біль у щелепі чи спині. Блідість шкіри. Вона виникає через те, що кров людини, яка страждає на захворювання серцево-судинної системи, погано циркулює, а клітини не отримують необхідну кількість кисню.

Вона виникає через те, що кров людини, яка страждає на захворювання серцево-судинної системи, погано циркулює, а клітини не отримують необхідну кількість кисню. Відчуття задухи може бути ознакою серцевої недостатності та серцевого нападу.

може бути ознакою серцевої недостатності та серцевого нападу. Біль у руці . Біль, що йде вниз по лівій руці чи віддає в шию, найімовірніше пов'язаний з серцем.

. Біль, що йде вниз по лівій руці чи віддає в шию, найімовірніше пов'язаний з серцем. Надмірне потовиділення (особливо у стані спокою) може свідчити про ускладнення в роботі серцево-судинної системи або раптовий серцевий напад (спочатку людину кидає в холодний піт, а потім починається надмірне потовиділення).

(особливо у стані спокою) може свідчити про ускладнення в роботі серцево-судинної системи або раптовий серцевий напад (спочатку людину кидає в холодний піт, а потім починається надмірне потовиділення). Набряк щиколоток теж може бути ознакою серцевої недостатності.

теж може бути ознакою серцевої недостатності. Відчуття сильної втоми. Причиною є утруднення циркуляції крові по артеріях, через що клітини не отримують належну кількість кисню. Часто виникає перед серцевим нападом і, зазвичай, турбує жінок. Іноді відчуття сильної втоми може з'являтись і за декілька тижнів до появи інших ознак серцевих захворювань.

Наскільки небезпечним є підвищення артеріального тиску? Як його швидко знизити?

Для більшості людей нормальними вважається артеріальний тиск, не вищий за 140/90. За таких цифр наші судини почувають себе комфортно та не пошкоджуються.

Тобто, якщо ваш тиск ніколи не підвищується більше, ніж 140/90, можу вас привітати – до чисельної когорти гіпертоніків ви не належите.

Але моя порада для вас – займатися профілактикою, щоб так залишалося й надалі.

Андрій Капталан – поради лікаря / Фото – 24 канал

Є окремі групи людей, у яких тиск в жодному разі не має перевищувати 130/85. Про кого йде мова? Це люди з цукровим діабетом або із діагностованими серцево-судинними захворюваннями (які мають у минулому перенесений інфаркт або інсульт, серцеву недостатність, хронічне захворювання нирок тощо).

Високий тиск без належного лікування може призвести до інфаркту, інсульту, ниркової чи серцевої недостатності, погіршення зору, проблем із потенцією, пам'яттю, а також до передчасного старіння і зменшення тривалості життя. Рівень тиску залежить і від дієти, і від фізичних навантажень, і від якості сну. Надлишок солі, жирів та цукру в поєднанні з нерухливим стилем життя також може призвести до високого рівня тиску.

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Якщо верхні значення тиску вище 180, нижні – вище 120, а також ви відчуваєте біль у грудях, запаморочення, важкість дихання, то цей стан називається "гіпертонічний криз". Потрібно негайно звернутися до лікаря, адже існує високий ризик інфаркту чи інсульту.

Якщо у вас різко підвищився тиск, а можливості потрапити до лікаря в цей момент немає, спробуйте глибоко дихати. Адже одним з найчастіших факторів підвищеного тиску є стрес.

Сядьте, розслабтеся і закрийте очі, робіть глибокі вдихи — намагайтеся дихати не грудьми, а животом. Затримуйте дихання на 5 − 7 секунд. Це збільшить приплив крові до внутрішніх органів і кінцівок, завдяки чому артеріальний тиск знизиться.

Можна прийняти валеріану, або корвалол. Ці препарати є потужним заспокійливим, допомагають боротися зі стресом. Охолодіть руки. За деякими дослідженнями, прохолодна вода уповільнює частоту серцевих скорочень. Тому для того, щоб знизити артеріальний тиск, можна потримати руки під струменем холодної (не крижаної!) води з крана. Бажано також випити заспокійливий чай з м'яти.

Чи можна вживати алкоголь і палити, якщо є проблеми з серцем?

Близько 20% всіх випадків смерті внаслідок захворювань серця безпосередньо пов'язані з курінням. Воно є одним із ключових факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту і хвороби периферичних судин. Чому так відбувається?

Тому що нікотин, який міститься в цигарках:

знижує забезпечення серця киснем;

підвищує артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень;

підвищує згортання крові;

пошкоджує клітини, які вистилають коронарні артерії та інші кровоносні судини.

Тому, припинивши палити, ви дійсно допоможете своєму серцю. Цікаво, що впродовж року після того, як людина кинула палити, ризик ішемічної хвороби серця знижується вдвічі. А упродовж 15 років після того, як людина відмовляється від цієї звички, ризик розвитку інфаркту чи інсульту знижується до рівня тих, хто ніколи не курив.

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Що стосується алкоголю, то саме серце приймає на себе перший удар, коли людина випиває келих – другий. Переганяючи кров, наповнену алкоголем, воно працює в посиленому режимі, оскільки навантаження на нього зростає в декілька разів. Саме тому у людей в стані алкогольного сп'яніння спостерігається прискорене серцебиття, при цьому відбувається порушення нормального кровообігу, підвищується кров'яний тиск, що веде до руйнування найдрібніших кровоносних судин.

Алкоголь може спровокувати серцево-судинні захворювання в досить ранньому віці. Вже в 35 – 40 років питущі люди починають відчувати ознаки гіпертонії, помічають перебої в роботі серця, або неприємні поколювання. І за статистикою, більше третини смертей від хвороб серця пов'язано саме з вживанням алкоголю.

Відтак, якщо проблеми із серцем вже наявні, критично важливо відмовитися від тютюнопаління та вживання алкоголю.

Як можна попередити захворювання серцево-судинної системи?

Якщо не брати до уваги спадкову схильність до таких хвороб, то проблеми із серцем часто виникають з таких причин: нездорове харчування, низька фізична активність, тютюнопаління і регулярне вживання алкоголю та постійний стрес. Ці фактори погано впливають не лише на роботу серця, а й на міцність артерій, швидкість кровообігу та мозкову активність людини. Попередити серцево-судинні захворювання цілком можливо.

Слід дотримуватись простих правил, які може виконувати абсолютно кожен:

Щоденні фізичні навантаження : зарядка, спортивні заняття, навіть піші прогулянки допоможуть «розвантажити» серце і тримати весь організм в тонусі.

: зарядка, спортивні заняття, навіть піші прогулянки допоможуть «розвантажити» серце і тримати весь організм в тонусі. Здорове харчування . В першу чергу, обирайте їжу із меншим вмістом жирів, солі, не переїдайте, вживайте більше овочів та фруктів.

. В першу чергу, обирайте їжу із меншим вмістом жирів, солі, не переїдайте, вживайте більше овочів та фруктів. Відмовтеся від шкідливих звичок : паління та вживання алкоголю.

: паління та вживання алкоголю. Стежте за власними емоціями, вчіться менш гостро реагувати на неприємності, яких в житті не уникнути.

З якого віку слід починати турбуватися про серце?

На жаль, ситуація із захворюваннями серцево-судинної системи наразі така, що консультуватися з кардіологом чоловікам варто вже з 35 – 40 років. Особливо, якщо є спадкова схильність до таких захворювань. Жінкам необхідно регулярно обстежуватися у кардіолога з 45-річного віку.

Проходити обстеження у кардіолога слід один раз на рік, навіть за відсутності симптомів. Пам'ятайте, що 80% передчасних інфарктів та інсультів можна попередити, якщо стежити за власним способом життя і вчасно звертатися до лікаря.