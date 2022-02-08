Більшість жінок нормально переносять щомісячний дискомфорт, але від 2 до 29% жінок страждають від сильного болю від кількох годин до кількох днів щомісяця.

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Зазвичай боліти починає за один – три дні до менструації, пік настає через 24 години від початку менструації, а потім поступово йде на спад протягом двох – трьох днів. Найчастіше це тупий, ниючий біль, який поширюється в поперек і стегна. У деяких жінок також можуть бути напади нудоти, діарея, головний біль, запаморочення та непритомність.

Чому виникають болі під час менструації

Під час менструального циклу матка скорочується, відкидаючи слизову оболонку. Скорочення м'язів викликають гормоноподібні речовини (простагландини). Якщо їхній рівень підвищений, спазми, а відповідно, і біль – сильніший. Вважається, що саме простагландини є причиною первинної дисменореї. Часто вона починається одразу після початку менструації у дівчаток і приблизно до 30 років стає не такою болючою.

Вторинна дисменорея викликана іншими захворюваннями, найчастіше ендометріозом, а також міомою матки, запальними захворюваннями органів малого таза, позаматковою вагітністю або викиднями. Спостерігається у жінок віком 30 – 45 років. Біль при вторинній дисменореї часто триває довше, ніж при звичайних місячних, може посилюватися в міру продовження менструального циклу і не зникнути після закінчення.

Як полегшити біль при місячних

Зазвичай біль при менструаціях знімають нестероїдними протизапальними препаратами : вони зменшують кількість простагландинів, що виробляються організмом, і гасять їхню дію. Наприклад, можна використовувати ібупрофен, напроксен натрію та диклофенак. Дослідження доводять, що останній забезпечує ефективне полегшення менструального болю у жінок із тяжкою первинною дисменореєю. Знеболюючі призначають у звичайній дозі, починаючи за день до початку менструації до зникнення симптомів.

: вони зменшують кількість простагландинів, що виробляються організмом, і гасять їхню дію. Наприклад, можна використовувати ібупрофен, напроксен натрію та диклофенак. Дослідження доводять, що останній забезпечує ефективне полегшення менструального болю у жінок із тяжкою первинною дисменореєю. Знеболюючі призначають у звичайній дозі, починаючи за день до початку менструації до зникнення симптомів. Гормональні протизаплідні можуть зменшити біль при первинній дисменореї. Вони містять гормони, що запобігають овуляції. Зазвичай призначають естроген-прогестини. Для лікування дисменореї також можна використовувати гормональна внутрішньоматкова спіраль.

можуть зменшити біль при первинній дисменореї. Вони містять гормони, що запобігають овуляції. Зазвичай призначають естроген-прогестини. Для лікування дисменореї також можна використовувати гормональна внутрішньоматкова спіраль. Переконливих доказів, що альтернативні методи лікування можуть допомогти полегшити дисменорею, немає. Ні добавки з вітаміном B1 або магнієм, ні риб'ячий жир, ні акупунктура не допомагають полегшити симптоми дисменореї.

Коли звернутись до лікаря

Зверніться до лікаря загальної практики, якщо у вас сильний біль при місячних або ваша нормальний цикл менструації змінився – наприклад, якщо місячні стають інтенсивнішими, ніж зазвичай, або нерегулярні.

Якщо після 3 місяців лікування болезаспокійливими або відповідними гормональними контрацептивами ваш біль не зменшується, ваш лікар може направити вас до гінеколога. Він проведе додаткові тести, щоб підтвердити або виключити основне захворювання.