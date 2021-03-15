В Україні активно зростає кількість віддалених працівників, серед яких – таргетологи, програмісти, інстаграм-менеджери. Вільний графік дозволяє виконувати роботу навіть в ліжку. Але такий спосіб життя може принести чимало недуг.

Дистанційні працівники скаржаться на відчуття важкості у спині, головні болі та погіршення зору. Детальніше про це – читайте далі.

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Таргетологиня Марина Рись розповіла, що часто відчуває біль у спині, запаморочення та проблеми з зором. Дівчина веде малорухливий спосіб життя.

Вона працює та навчається дистанційно вдома, тому біль у м'язах став звичним явищем.

Починаю помічати, що з'являється небажана вага, тяжкість у спині від неправильного сидіння, біль в очах, шия починає терпнути,

– відзначила Марина.

Аби урізноманітнити пасивний спосіб життя, вона запровадила повсякденне правило – щодня займатися зарядкою.

"Почала займатися вдома спортом, кручу залізний круг, присідаю. Намагаюсь робити силові навантаження", – поділилась таргетологиня.

Фізичні навантаження – запорука здорового самопочуття

Фітнес-тренери запевняють, фізичні навантаження на тіло – запорука гарного самопочуття.

Якщо займатись спортом вдома немає ні сил, ні натхнення, варто більше гуляти на вулиці, аби м'язи не деформувались. "Коли ми рухаємось, то покращуємо весь стан організму", – пояснила фітнес-тренерка Тетяна Фігуляк.



Щоб уникнути симптомів дистанційної роботи, слід тренуватися вдома / Фото Getty images

При постійній роботі за комп'ютером найсильніше страждає постава. Малорухливий спосіб життя в майбутньому може спровокувати артрит.

Аби цього уникнути лікарі радять сидіти за комп'ютером якомога рівніше, а після кожних 20 хвилин роботи за монітором виконувати зарядку для очей та розминати шию.

Максимально обладнати зручне робоче місце, не сидіти на табуретці чи в ліжку. Має бути крісло, обов'язково ноги мають стояти на підлозі чи підставці. І не забуваємо про освітлення, аби не страждали очі,

– наголосила сімейна лікарка Катерина Олесь.

Медики радять уникати роботи лежачи на животі. Адже працюючи в такому положенні, людина отримує не лише велику напругу на шию та лікті, а й і проблеми зі сном.

Мозок перепрограмовується та перестає сприймати ліжко як місце відпочинку.

"Це загрожує насамперед збільшенням маси тіла і ожиріння, що є фактором розвитку серцево-судинних захворювань. Також це велике навантаження на хребет", – підкреслила Катерина Олесь.

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Відтак, якщо працюєте вдома:

обладнайте робоче місце;

встановіть екран монітору на рівні очей;

придбайте зручний рівний стілець чи крісло, аби не сутулитись;

робіть зарядку та займайтеся спортом.

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