Біль у спині та небажана вага: як побороти наслідки дистанційної роботи
В Україні активно зростає кількість віддалених працівників, серед яких – таргетологи, програмісти, інстаграм-менеджери. Вільний графік дозволяє виконувати роботу навіть в ліжку. Але такий спосіб життя може принести чимало недуг.
Джерело:24 канал
Дистанційні працівники скаржаться на відчуття важкості у спині, головні болі та погіршення зору. Детальніше про це – читайте далі.
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Таргетологиня Марина Рись розповіла, що часто відчуває біль у спині, запаморочення та проблеми з зором. Дівчина веде малорухливий спосіб життя.
Вона працює та навчається дистанційно вдома, тому біль у м'язах став звичним явищем.
Починаю помічати, що з'являється небажана вага, тяжкість у спині від неправильного сидіння, біль в очах, шия починає терпнути,
– відзначила Марина.
Аби урізноманітнити пасивний спосіб життя, вона запровадила повсякденне правило – щодня займатися зарядкою.
"Почала займатися вдома спортом, кручу залізний круг, присідаю. Намагаюсь робити силові навантаження", – поділилась таргетологиня.
Фізичні навантаження – запорука здорового самопочуття
Фітнес-тренери запевняють, фізичні навантаження на тіло – запорука гарного самопочуття.
Якщо займатись спортом вдома немає ні сил, ні натхнення, варто більше гуляти на вулиці, аби м'язи не деформувались. "Коли ми рухаємось, то покращуємо весь стан організму", – пояснила фітнес-тренерка Тетяна Фігуляк.
Щоб уникнути симптомів дистанційної роботи, слід тренуватися вдома / Фото Getty images
При постійній роботі за комп'ютером найсильніше страждає постава. Малорухливий спосіб життя в майбутньому може спровокувати артрит.
Аби цього уникнути лікарі радять сидіти за комп'ютером якомога рівніше, а після кожних 20 хвилин роботи за монітором виконувати зарядку для очей та розминати шию.
Максимально обладнати зручне робоче місце, не сидіти на табуретці чи в ліжку. Має бути крісло, обов'язково ноги мають стояти на підлозі чи підставці. І не забуваємо про освітлення, аби не страждали очі,
– наголосила сімейна лікарка Катерина Олесь.
Медики радять уникати роботи лежачи на животі. Адже працюючи в такому положенні, людина отримує не лише велику напругу на шию та лікті, а й і проблеми зі сном.
Мозок перепрограмовується та перестає сприймати ліжко як місце відпочинку.
"Це загрожує насамперед збільшенням маси тіла і ожиріння, що є фактором розвитку серцево-судинних захворювань. Також це велике навантаження на хребет", – підкреслила Катерина Олесь.
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Відтак, якщо працюєте вдома:
- обладнайте робоче місце;
- встановіть екран монітору на рівні очей;
- придбайте зручний рівний стілець чи крісло, аби не сутулитись;
- робіть зарядку та займайтеся спортом.
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