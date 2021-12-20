Механізм страху

Почуття страху може провокувати у людини прискорене дихання, а біль змушує важко дихати. До цього часу вчені не знали, як працює весь цей механізм. Тепер вчені виявили нейронну мережу, яка координує ритми дихання із почуттям болю та страху.

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Як це працює

Спочатку вчені зосередилися на групі нейронів у стовбурі мозку – латерально парабрахіальному ядрі.

Виявилося, що нейрони в ядрі проєктуватися на мигдалику, яка відповідає за страх та емоційне переживання болю, а нейрони в оболонці – у комплекс бетгінцера, що визначає ритм дихання.

Нейрони ядра та оболонки впливають один на одного відповідно до сигналів у цих областях, змушуючи людину дихати швидше на тлі болю чи занепокоєння,

– пояснили вчені.

Тепер вчені вперше встановили, що латерально-парабрахіальне ядро ​​координує біль і дихання, що пояснює зв'язок одного з іншим.

Перспектива відкриття

Розуміючи цей механізм, у вчених з'явилась можливість розділити регуляцію болю та регуляцію дихання для розробки препарату, який не пригнічує дихання.

Сьогоднішня проблема в тому, що опіоїди зменшують біль, але водночас порушують дихання, тож люди вмирають.

Тепер є можливість маніпулювати певною групою нейронів, щоб отримати той самий ефект, але без ускладнень.