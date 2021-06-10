Білий дім закупить вакцину Pfizer для інших країн: кількість доз

США закупить кількасот мільйонів доз вакцини Pfizer для того, щоб пожертвувати її іншим країнам. Адміністрація Джо Байдена таким чином активізує зусилля для вакцинації більшості населення світу.

Таку інформацію іноземному виданню повідомили три людини, знайомі з планами Джо Байдена. Лідер США ймовірно оголосить про свій план на зустрічі країн "Великої сімки".

До теми Вакцина Johnson & Johnson ефективна проти різних варіантів COVID-19

США закупить 500 мільйонів доз вакцини

Адміністрація Джо Байдена закупить 500 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Pfizer.

Перші 200 мільйонів доз будуть розподілені в цьому році, а наступні 300 мільйонів – в першій половині наступного року,

– мовиться у повідомленні.

Дози вакцин має розподілити COVAX. Їх скерують для країн з низьким і середнім рівнем доходів. Видання також пише, що їхні джерела стверджують нібито Pfizer продає ці дози США за "некомерційною" ціною.

Попередньо відомо, що на саміті Великої сімки питання ліквідації дефіциту вакцин та способів припинення пандемії буде в центрі уваги. Видання пише, що напередодні зустрічі країн стратегію Байдена ретельно вивчали як всередині країни, так і за кордоном. Ба більше, до Байдена на зустрічі "Великої сімки" в оголошені ймовірно доєднається гендиректор Pfizer Альберт Бурла.

Наразі Білий дім та компанія Pfizer відмовлялись коментувати це питання.

Стратегія Байдена щодо вакцинації

Раніше Джо Байден заявив, що до кінця червня США віддадуть іншим країнам не менше 80 мільйон доз вакцини. Попередньо відомо, що:

Білий дім описав плани щодо розподілу 25 мільйонів доз,

з них 19 мільйонів передадуть компанії Covax, яка розподіляє дози вакцини по всьому світу,

орієнтовно 6 мільйонів доз нададуть країнам, де є спалахи коронавірусу, в тому числі Індії.

Наразі розрив між вакцинованими та невакцинованими країнами дуже великий. Скажімо, в понад 50% жителів США та Великої Британії отримали хоча б одну дозу вакцини. Натомість в Африці – менш ніж 2% людей.

До речі, нещодавно у ВООЗ заявили – для того, щоб подолати коронавірус, недостатньо однієї вакцинації. Спеціальний посланець ВООЗ щодо боротьби з пандемією COVID-19 доктор Девід Набарро заявив, що людям необхідно адаптувати свій спосіб життя та менше контактувати з іншими. Він радить поводитися так, немов загроза вірусу є постійною.