Паралельно зменшують кількість вуглеводів та жирів. Вміст білка в раціоні має бути більшим за 20%, такий план харчування використовують, коли людина хоче схуднути.

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Що можна їсти при білковій дієті

При білковій дієті рекомендують їсти такі продукти:

нежирну білкову їжу – пісне м'ясо, морепродукти, боби, сою, молочні продукти з низьким вмістом жиру, яйця та горіхи;

фрукти та ягоди з низьким глікемічним індексом, наприклад чорницю, полуницю та малину;

овочі, зокрема зелень;

гриби;

цільнозернові продукти.

Чого не можна їсти

Рекомендують їсти менше вуглеводних та жирних продуктів, наприклад:

продукти з рафінованими вуглеводами, такі як хліб, макарони та білий рис;

продукти з насиченими жирами та смажену їжу;

продукти із доданим цукром.

Користь білкової дієти

На білковій дієті вдасться наростити та зберегти більше м'язової маси, також вона допомагає скинути вагу. Людина, яка дотримується такої дієти, схильніша до вибору здорової їжі.

Шкода білкової дієти

У деяких варіантах дієти білка дуже багато, а вуглеводів, жирів та інших корисних речовин, навпаки, дуже мало. Наприклад, є різновиди дієти, де мало продуктів із клітковиною, це може призвести до закрепів та інших проблем зі здоров'ям.

Незалежно від дієти Міністерство сільського господарства США рекомендує наступне співвідношення живильних елементів:

Білкова дієта протипоказана людям із деякими хронічними захворюваннями. Наприклад, при діабеті через такий план харчування підвищується рівень цукру у крові. А якщо у людини є хвороби нирок, дієта погіршує їхню роботу, тому що надлишок білка виводиться через них.