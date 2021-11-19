Чим небезпечний герпес

За оцінками ВООЗ, герпес є найпоширенішою інфекцією у світі: нею заражені до 90% населення планети. Цей вірус буває двох типів: перший передається в основному через рот і викликає "ранки на губах", а другий відносять до інфекцій, які передаються статевим шляхом.

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Вірус герпесу першого типу довгий час вважався безпечним супутником людства, який турбує свого носія, зрідка псуючи важливі фотографії.

Важливо! Нещодавно вчені з'ясували, що інфекція може спричинити деменцію та інші захворювання. При цьому від нього немає вакцин та ефективних ліків.

Зовні герпес проявляється, переважно виразками на губах, але живе він не на шкірі, а в нервовій системі людини. І довгий час було незрозуміло, як саме, проникнувши через зовнішні покриви тіла, вірус потрапляє в нерви й далі в мозок.

Як герпес потрапляє в мозок

Також під питанням залишався механізм роботи імунітету: чому імунна система не відбиває атаки на мозок. Виявилося, що вірус дурить і ламає сигнальний білок під назвою STING, який відповідає за інфекційну безпеку нейронів.

Щоб переміститися зі шкіри в мозок, герпес "викрадає" з клітин шкіри транспортний білок – кінезин. Однією з функцій цієї молекули є везикулярний транспорт: переміщення різних речовин із клітини до зовнішнього середовища та назад (за дослідження цього механізму у 2013 році дали Нобелівську премію).

Кінезин – це рухливий білок, який до того ж може "перевозити вантажі". Герпес приєднується до цих молекул ще на етапі зараження в шкірі. Тобто не тільки використовує людські клітини для розмноження, як це роблять усі віруси, а й доповнює чужими білками власну будову. Вчені сподіваються, що в майбутньому вдасться заважати герпесу викрадати кінезин і запобігати попаданню герпесу в мозок.

Раніше науковці виявили нові важливі деталі в роботі механізму інфікування вірусу простого герпесу. Тепер вчені зможуть створити довгоочікувану вакцину.