Станом на ранок 2 жовтня у США виявили 43 619 754 випадки зараження коронавірусом. 700 320 хворих померли. Про це свідчать дані університету Джона Гопкінса.

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Це приголомшлива, жахлива кількість людей, яких ми втратили через пандемію,

– заявила прессекретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

При цьому в адміністрації президента США Джо Байдена зауважили, що вакцинація допомогла знизити смертність. Нині 78% населення США вже вакцинувалися проти коронавірусу.

За словами Дженніфер Псакі, це допомогло врятувати сотні тисяч життів.

Переважна більшість американців, які померли від коронавірусу, не були вакциновані проти хвороби.

Примусова вакцинація лікарів у США