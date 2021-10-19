Білорусь випустить вакцину проти коронавірусу у 2023 році, – заява Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував появу вітчизняної вакцини проти COVID-19. За його словами, світ її побачить вже у 2023 році.

Лукашенко заявив, що вакцина буде адаптована до нових штамів коронавірусу. А у 2023 році її начебто планують випустити через те, що тоді циркулюватиме новий варіант вірусу.

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За його словами, вакцина вже готова і лише чекає на свій час.

Який можна зробити висновок – вакцина допомагає. Принаймні нам треба прожити осінньо-зимовий період до наступного літа. Вакцина тут нам хороша підмога. Далі життя нам покаже, як діяти, що нам робити. І ми мудро вчинили, коли домовилися, що ми свою вакцину, яку ми вже в пробірці маємо, випустимо в обіг у 2023 році,

– заявив Лукашенко.

Він також розповів, що Білорусь пережила вже 4 або 5 штамів коронавірусу.

Тому ми якраз зробимо свою вакцину і пристосуємо її до того вірусу, який буде циркулювати у 2023 році,

– додав він.

Раніше Лукашенко повідомляв, що завершити розробку білоруської вакцини та провести всі випробування хочуть до осені 2021 року. Масове виробництво препарату планували розпочати у 2022 році.

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