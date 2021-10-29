Причини свого рішення Лукашенко наразі не коментує. Вочевидь, у Білорусі занепокоєні можливим дефіцитом кисню.

До слова Де подівся кисень з українських лікарень

Заборона на вивезення кисню

Кисень не постачатимуть ані у країни Євразійського економічного союзу, ані в жодні інші. Діятиме заборона пів року.

Згідно з постановою, до списку заборонених товарів увійшли:

кисень газоподібний медичний,

кисень рідкий медичний,

кисень газоподібний технічний,

кисень рідкий технічний.

Однак є виняток: кисень, що призначений для гуманітарної допомоги іншим державам. Також не заборонятимуть міжнародні транзитні перевезення кисню.

Зверніть увагу! Кисень життевонеобхідний для важких пацієнтів у ковідних лікарнях. Він не лише розв'язує проблему дихальної недостатності при коронавірусних пневмоніях, а й зберігає максимальний обсяг легеневої тканини.

Ситуація з киснем в Україні для COVID-пацієнтів