Причини свого рішення Лукашенко наразі не коментує. Вочевидь, у Білорусі занепокоєні можливим дефіцитом кисню.
До слова Де подівся кисень з українських лікарень
Заборона на вивезення кисню
Кисень не постачатимуть ані у країни Євразійського економічного союзу, ані в жодні інші. Діятиме заборона пів року.
Згідно з постановою, до списку заборонених товарів увійшли:
- кисень газоподібний медичний,
- кисень рідкий медичний,
- кисень газоподібний технічний,
- кисень рідкий технічний.
Однак є виняток: кисень, що призначений для гуманітарної допомоги іншим державам. Також не заборонятимуть міжнародні транзитні перевезення кисню.
Ситуація з киснем в Україні для COVID-пацієнтів
- 22 жовтня у МОЗ повідомили, що два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, призупиняють свою роботу.
- В одного з них планові регламенті роботи на 10 – 15 днів. В іншого заводу, що розташований на Західній Україні, виникли технічні несправності.
- Аби вирішити проблему нестачі кисню, Україна закупила його у Польщі.
- Останні тижні потреба у кисні в лікарнях зростає, адже збільшується кількість шпиталізованих, які не можуть самостійно дихати.