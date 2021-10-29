Білорусь ввела заборону на вивезення кисню з країни

29 жовтня 2021 , 16:51
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Джерело:

Постанова Ради Міністрів Білорусі

Режим Лукашенка вирішив не дозволяти експорт кисню поза межами Білорусі. Не вивозитимуть кисень навіть до країн Євразійського економічного союзу.

Причини свого рішення Лукашенко наразі не коментує. Вочевидь, у Білорусі занепокоєні можливим дефіцитом кисню.

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Заборона на вивезення кисню

Кисень не постачатимуть ані у країни Євразійського економічного союзу, ані в жодні інші. Діятиме заборона пів року. 

Згідно з постановою, до списку заборонених товарів увійшли:

  • кисень газоподібний медичний,
  • кисень рідкий медичний,
  • кисень газоподібний технічний,
  • кисень рідкий технічний.

Однак є виняток: кисень, що призначений для гуманітарної допомоги іншим державам. Також не заборонятимуть міжнародні транзитні перевезення кисню.

Зверніть увагу! Кисень життевонеобхідний для важких пацієнтів у ковідних лікарнях. Він не лише розв'язує проблему дихальної недостатності при коронавірусних пневмоніях, а й зберігає максимальний обсяг легеневої тканини.

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Автор: Вероніка Климська