У Білорусі почалась вакцинація від СOVID-19: щеплюватимуть російським препаратом
У Білорусі 29 грудня почався перший етап вакцинації від коронавірусу. Попри брак досліджень, щеплювати населення будуть російським препаратом "Супутник V".
Що відомо про вакцинацію у Білорусі
Першими у Білорусі вакцинуватимуть медиків та педагогів. Про це повідомляє TUT.by. Щеплення робитимуть добровільно.
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До слова, Білорусь – перша країна, яка почала масову вакцинацію російською вакциною.
У МОЗ зазначили, що хочуть, аби до квітня вакцину отримали 1,2 мільйона людей, а далі вийти на позначку у 5,5 мільйона. Крім того, у другому кварталі 2021 року у Білорусі планують розпочати виробництво російської вакцини.
Що відомо про російську вакцину "Супутник V"
- Російську вакцину почали реєструвати ще в серпні, коли вона навіть не пройшла третьої фази випробувань. Саме такий факт занепокоїв наукову спільноту.
- Науковці висловили недовіру до "Супутник V", а низка країн відмовилася від вакцини.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не купуватиме російську вакцину, а боротиметься, аби отримати перевірену – Moderna, Pfizer, AstraZeneca.
- Крім того, росіяни скаржаться на побічні недоліки препарату. Наприклад, біль та температуру.
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