У Білорусі почали вакцинувати медиків російським "Спутником"
У Білорусі 19 січня почали вакцинацію від коронавірусу російським препаратом "Спутник V". Найперше щеплюватимуть медиків.
Медичні заклади вже отримали російську вакцину. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я Білорусі.
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У відомстві зауважили, що розподілили дози препарату по регіонах відповідно до заявок.
Скільки медиків вакцинують
- Мінськ 2 тисячі 285 медпрацівників,
- Брестський регіон – 3 тисячі 460,
- Вітебський – 3 тисячі 260,
- Гомельський – 4 тисячі 365,
- Гродненський – 1 тисяча 735,
- Могильовський – 1 тисяча 610,
- Мінська область – 2 тисячі 485.
- Близько 800 доз виділили для медпрацівників республіканських установ.
Що говорив Лукашенко про коронавірус раніше
- Коли у світі почалась пандемія коронавірусу, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не надто переживав з цього приводу.
- Наприклад, політик говорив, що лікуватись слід горілкою, салом та трактором. Також він радив білорусам частіше виходити на вулицю.
- Однак восени Білорусь таки закрила кордони нібито через пандемію. Хоча припускають, що країна пішла на такий крок у зв'язку з протестами.
- До речі, сам Лукашенко вперше з'явився на публіці у респіраторі лише у листопаді.
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