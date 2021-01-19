У Білорусі 19 січня почали вакцинацію від коронавірусу російським препаратом "Спутник V". Найперше щеплюватимуть медиків.

Медичні заклади вже отримали російську вакцину. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я Білорусі.

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У відомстві зауважили, що розподілили дози препарату по регіонах відповідно до заявок.

Скільки медиків вакцинують

Мінськ 2 тисячі 285 медпрацівників,

Брестський регіон – 3 тисячі 460,

Вітебський – 3 тисячі 260,

Гомельський – 4 тисячі 365,

Гродненський – 1 тисяча 735,

Могильовський – 1 тисяча 610,

Мінська область – 2 тисячі 485.

Близько 800 доз виділили для медпрацівників республіканських установ.

Зверніть увагу! Російська вакцина "Спутник" досі не пройшла третього етапу клінічних випробувань. ВООЗ не підтвердила, що препарат можна використовувати. Однак в Росії на це не зважають та щеплюють людей. До речі, вже зафіксували повторні випадки інфікування коронавірусом після такої вакцинації. Детальніше – читайте тут.

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