У Білорусі рекорд хворих на COVID-19 початку пандемії

У Білорусі за добу зареєстрували рекордну з початку пандемії кількість хворих на коронавірус. Добовий приріст інфікованих – 1 989.

Статистика COVID-19 в Білорусі

Від ускладнень коронавірусу померли 13 пацієнтів з COVID-19, що також є рекордним показником. Повідомили, що лабораторії провели понад 30 тисяч тестів на виявлення коронавірусної інфекції.

До теми Час подбати про вітамін D: готуємося до сезону застуд

Попередній антирекорд заражень був зафіксований 17 вересня, тоді впродовж доби в республіці коронавірус підтвердили у 1986 осіб.

Четверта хвиля епідемії

20 вересня міністр охорони здоров'я Білорусі повідомив, що в країну прийшла четверта хвиля COVID-19.

Всього за час пандемії в Білорусії виявлено понад 522,2 тисячі випадків передачі коронавірусу. Жертвами недуги стали понад 4 тисяч людей.

У серпні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що коронавірус "нікуди не піде в найближчі роки".

При цьому в Білорусі не вводили жорстких карантинних обмежень через коронавірус. Лукашенко пояснював це економічними причинами і називав те, що відбувається навколо пандемії, психозом.

​До теми Щеплені білоруською вакциною намагалися підкупити українських прикордонників