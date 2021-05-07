Лукашенко розповів, що вакцина, яку розробили білоруські вчені – "жива". Він вважає, що її можна буде пристосовувати до нових штамів вірусу.

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У пробірці ми вчора отримали свою вакцину – білоруську. Іншу, відмінну від того, що ми сьогодні купуємо. Як лікарі її називають – живу вакцину,

– заявив він.

Поспішати з застосуванням препарат Білорусь не буде. Лукашенко нібито панує подивитися, яка ситуація буде в майбутньому і як розвинеться хвороба.

У нас сьогодні є вакцини, які працюють. За російськими технологіями, китайські купили. А завтра ми свою вакцину, яка вже в пробірці, пристосуємо до того штаму, який ми будемо мати. Хто його знає, як життя складеться,

– додав він.

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Джерело: дані Google