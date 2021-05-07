У Білорусі розробили власну COVID-вакцину

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь розробила власну вакцину проти коронавірусу. Він повідомив, що вона відрізняється від тих, які нині присутні на ринку.

Лукашенко розповів, що вакцина, яку розробили білоруські вчені – "жива". Він вважає, що її можна буде пристосовувати до нових штамів вірусу.

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У пробірці ми вчора отримали свою вакцину – білоруську. Іншу, відмінну від того, що ми сьогодні купуємо. Як лікарі її називають – живу вакцину,

– заявив він.

Поспішати з застосуванням препарат Білорусь не буде. Лукашенко нібито панує подивитися, яка ситуація буде в майбутньому і як розвинеться хвороба.

У нас сьогодні є вакцини, які працюють. За російськими технологіями, китайські купили. А завтра ми свою вакцину, яка вже в пробірці, пристосуємо до того штаму, який ми будемо мати. Хто його знає, як життя складеться,

– додав він.

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Джерело: дані Google