Розробкою білоруської вакцини займається Республіканський науково-практичний центр епідеміології та мікробіології Білорусі. Місцеві вчені вже почали проводити попередні дослідження на тваринах.

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Коли науковці переконаються у безпечності та ефективності препарату, тоді розпочнуться доклінічні випробування на різних тваринах.

Етап клінічних випробувань на людях розпочнеться після випробування вакцини на тваринах. Дослідження на людях складатиметься з 3 фаз, остання з яких найбільш тривала.

Завершити розробку білоруської вакцини та провести всі випробування хочуть до осені 2021 року. Масове виробництво препарату планують розпочати у 2022 році.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь розробила власну вакцину проти коронавірусу. Тоді він розповів, що місцевий препарат відрізняється від тих, які нині присутні на ринку. Але потім стало відомо, що у країні є лише кандидат на вакцину, розробка якого досі триває.

Ситуація з коронавірусом в Білорусі: що відомо

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії в Білорусі зареєстрували понад 407 тисяч хворих на коронавірус. З них 887 зафіксували за минулу добу.

Понад 400 тисяч хворих вже одужали. Натомість щонайменше 3 006 людей померли.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 925 тисячам громадян країни. З них 314 тисяч отримали 2 дози препарату.

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