В Білорусі створили прототип нової вакцини проти коронавірусу
Джерело:БЕЛТА
Прототипний варіант препарату проти коронавірусу випустили у Білорусії. Диктатор Лукашенко підписав указ про реалізацію інвестиційного проєкту з організації виробництва власної вакцини.
Білоруська вакцина проти коронавірусу
У рамках проєкту у селі Должа Вітебської області збудують завод з виробництва вакцин. Розробка вітчизняної вакцини ведеться підвідомчими МОЗ та Національної академії науковими організаціями.
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Наразі підготовлено серію прототипного варіанту вакцини. Матеріали, сировина, технологічне обладнання, яке привозять у країну для реалізації інвестиційного проєкту звільняються від оподаткування на додану вартість та ввізним митом.
Раніше Диктатор Лукашенко анонсував появу власної вакцини від COVID у 2023 році. Він заявляв, що препарат відразу адаптують до нових штамів.
Коронавірус в Білорусі: коротко
- Поки Білорусь вакцинує своїх громадян російським "Супутником V" та китайською Sinopharm.
- Дві дози вакцини отримали близько 2 мільйонів білорусів – 21,3%.
- За минулу добу в Республіці Білорусь зареєстрували - 1 996 пацієнтів із COVID-19.
- За весь період поширення інфекції на території країни померло 4 679 пацієнтів.