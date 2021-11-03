В Білорусі створили прототип нової вакцини проти коронавірусу

3 листопада 2021 , 17:04
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Джерело:

БЕЛТА

Прототипний варіант препарату проти коронавірусу випустили у Білорусії. Диктатор Лукашенко підписав указ про реалізацію інвестиційного проєкту з організації виробництва власної вакцини.

Білоруська вакцина проти коронавірусу

У рамках проєкту у селі Должа Вітебської області збудують завод з виробництва вакцин. Розробка вітчизняної вакцини ведеться підвідомчими МОЗ та Національної академії науковими організаціями.

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Наразі підготовлено серію прототипного варіанту вакцини. Матеріали, сировина, технологічне обладнання, яке привозять у країну для реалізації інвестиційного проєкту звільняються від оподаткування на додану вартість та ввізним митом.

Раніше Диктатор Лукашенко анонсував появу власної вакцини від COVID у 2023 році. Він заявляв, що препарат відразу адаптують до нових штамів.

Коронавірус в Білорусі: коротко

  • Поки Білорусь вакцинує своїх громадян російським "Супутником V" та китайською Sinopharm.
  • Дві дози вакцини отримали близько 2 мільйонів білорусів – 21,3%.
  • За минулу добу в Республіці Білорусь зареєстрували - 1 996 пацієнтів із COVID-19.
  • За весь період поширення інфекції на території країни померло 4 679 пацієнтів.