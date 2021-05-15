У Білорусі виявили новий штам COVID-19: він адаптувався до місцевих умов

Білоруські науковці зафіксували на території країни поширення нового штаму. Це місцевий варіант, який адаптувався до навколишніх умов.
У Республіканському науково-практичному центрі (РНПЦ) епідеміології й мікробіології Білорусі повідомили, що білоруський варіант коронавірусу менш агресивний, ніж індійський. Але його особливості повністю ще не вивчили.
До теми Як в Україні лікуватимуть індійський штам коронавірусу: відповідь МОЗ
Поки що місцевий варіант лише адаптується до популяції. Але він мутує і цілком може змінитися.
Він менш агресивний в порівнянні з індійським. Поки ми ще на попередній стадії поширення вірусу. Не виключено, що в нашій популяції теж може виникнути дуже ефективний вірус, який буде ухилятися від імунної відповіді. Звичайно, в країнах, де щільність населення вища, ймовірність такої ситуації більша,
– Завлабораторії РНПЦ Анатолій Красько.
Натомість індійського штаму коронавірусу в Білорусі ще не виявили. Красько зауважив, що в країні присутній Британський штам коронавірусу, а також мутації патогену, які були завезені раніше.
Він також додав, що уханьський варіант, з якого й почалася пандемія коронавірусу, зійшов нанівець до червня 2020 року.
Його витіснив 501-й – один з мутагенних. З'явилися ще кілька – південно-африканський, бразильський. У багатьох країнах зараз домінує британський. Набирає силу індійський варіант, це постійний природний процес мінливості вірусу,
– зазначив вчений.
Чому коронавірус мутує та що таке "штам"
Джерело: Healthline
- Віруси, особливо РНК-віруси, постійно мутують. Тобто від початкового варіанту утворюються окремі мікроорганізми. У кожного нового штаму є свої морфологічні та фізіологічні особливості.
- Іноді різні штами вірусу можуть виявлятися в одному зразку в різний проміжок часу або навіть одночасно. Це нормальне явище, адже в організмі віруси розмножуються, розвиваються та мутують таким чином, аби вижити.
- Коронавірус SARS CoV-2 є РНК-вірусом. Простіше кажучи, це сукупність генетичного матеріалу, упакованого всередину білкової оболонки.
- Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які, відповідно, продовжують інфікувати інші клітини.
- Інтенсивна мутація коронавірусу цілком природна, адже РНК-віруси, такі як грип та кір, більш схильні до змін та мутацій у порівнянні з вірусами ДНК (герпесом, віспою та вірусом папіломи людини).