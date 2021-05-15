У Білорусі виявили новий штам COVID-19: він адаптувався до місцевих умов

Білоруські науковці зафіксували на території країни поширення нового штаму. Це місцевий варіант, який адаптувався до навколишніх умов.

У Республіканському науково-практичному центрі (РНПЦ) епідеміології й мікробіології Білорусі повідомили, що білоруський варіант коронавірусу менш агресивний, ніж індійський. Але його особливості повністю ще не вивчили.

До теми Як в Україні лікуватимуть індійський штам коронавірусу: відповідь МОЗ

Поки що місцевий варіант лише адаптується до популяції. Але він мутує і цілком може змінитися.

Він менш агресивний в порівнянні з індійським. Поки ми ще на попередній стадії поширення вірусу. Не виключено, що в нашій популяції теж може виникнути дуже ефективний вірус, який буде ухилятися від імунної відповіді. Звичайно, в країнах, де щільність населення вища, ймовірність такої ситуації більша,

– Завлабораторії РНПЦ Анатолій Красько.

Натомість індійського штаму коронавірусу в Білорусі ще не виявили. Красько зауважив, що в країні присутній Британський штам коронавірусу, а також мутації патогену, які були завезені раніше.

Він також додав, що уханьський варіант, з якого й почалася пандемія коронавірусу, зійшов нанівець до червня 2020 року.

Його витіснив 501-й – один з мутагенних. З'явилися ще кілька – південно-африканський, бразильський. У багатьох країнах зараз домінує британський. Набирає силу індійський варіант, це постійний природний процес мінливості вірусу,

– зазначив вчений.

Чому коронавірус мутує та що таке "штам"

Джерело: Healthline