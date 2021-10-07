Приховування даних про коронавірус в Білорусі
Тепер при переході за посиланням на статистику з’являється напис: "Sorry, the page you are looking for could not be found" (Вибачте, сторінку, яку ви шукаєте, не вдалося знайти).
Також на тему: Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити
Згідно з відсутнім документом, абсолютних цифр у збірці не було, але загальна кількість госпіталізацій та відсоток смертей були названі, що дозволило зробити розрахунки та проаналізувати дані.
У 2019 році в лікарнях померло 40 845 осіб, то у 2020 році - 56 832. Тобто кількість смертей у лікарнях минулого року зросла майже на 40%.
Статистика смертності в Білорусі / Фото: svaboda.org
Білорусь – єдина країна Європи, яка не опублікувала статистику смертності у 2020 році.
Коронавірус в Білорусі: офіційні дані
- За добу в Республіці Білорусь зареєстрували 1 991 пацієнт з COVID-19, виписані – 1 504 пацієнтів.
- Всього, з початку пандемії, в Білорусі були зареєстровані – 549 817 осіб з позитивним тестом на COVID-19.
- Одужали 526 648 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.
- За весь період поширення інфекції на території країни померли 4 228 пацієнтів з виявленою коронавірусною інфекцією.
- Понад 2 274 000 білорусів отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, з них понад 1 663 000 пройшли повний курс вакцинації.